Вночі 4 січня був зафіксований температурний рекорд
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4 січня у Києві спостерігалась найтепліша ніч з 1881 року
Попередній рекорд тримався з 1920 року
4 січня у Києві спостерігалась найтепліша ніч з 1881 року.
За інформацією Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, стовпчик термометру не опустився нижче +3,5°, що на 1,1° вище попереднього історичного значення температури для цієї дати, яке було зареєстроване ще у 1920 році.
В обсерваторії зазначають, що така температура за кліматичною нормою відповідає кінцю жовтня.