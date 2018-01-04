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    Вночі 4 січня був зафіксований температурний рекорд

    Попередній рекорд тримався з 1920 року
    4 січня у Києві спостерігалась найтепліша ніч з 1881 року. За інформацією Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, стовпчик термометру не опустився нижче +3,5°, що на 1,1° вище попереднього історичного значення температури для цієї дати, яке було зареєстроване ще у 1920 році. В обсерваторії зазначають, що
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    <p>4 січня у Києві спостерігалась найтепліша ніч з 1881 року</p>

    4 січня у Києві спостерігалась найтепліша ніч з 1881 року

    Попередній рекорд тримався з 1920 року

    4 січня у Києві спостерігалась найтепліша ніч з 1881 року.

    За інформацією Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, стовпчик термометру не опустився нижче +3,5°, що на 1,1° вище попереднього історичного значення температури для цієї дати, яке було зареєстроване ще у 1920 році.

    В обсерваторії зазначають, що така температура за кліматичною нормою відповідає кінцю жовтня.

     

    рекорд
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