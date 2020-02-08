Бойовики на Донбасі продовжують обстрілювати українських бійців з артилерії



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У п'ятницю внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил не було

Окупанти 7 лютого вели інтенсивний вогонь поблизу населеного пункту Оріхове

У п’ятницю, 7 лютого, бойовики на Донбасі шість разів порушили режим припинення вогню.

Противник обстрілював українські позиції із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру операції Об”єднаних сил.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід»противник здійснив два обстріли по наших позиціях:

неподалік Новомихайлівки - з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;

поруч з Василівкою – зі стрілецької зброї.

Чотири ворожі обстріли було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ»:

двічі поблизу населеного пункту Оріхове – зі ствольної артилерії калібру 122 мм противник випустив п’ять снарядів, з міномету калібру 120 мм – сім мін та 23 мін з 82-мм міномету, а також вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів;

поруч з Кримським – з протитанкового ракетного комплексу – два постріли;

в районі населеного пункту Гладосове – зі станкового протитанкового гранатомету – два постріли, а також противник вів вогонь з великокаліберного кулемету та стрілецької зброї.

Вчора, 7 лютого, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил не було.

З початком цієї доби російські окупаційні війська з артилерійських систем калібру 122 мм випустили 12 снарядів та зі 120-мм мінометів – 16 мін по захисниках Оріхового. За поточну добу втрат немає.

Нагадаємо, 6 лютого бойовики випустили 25 мін під Оріховим.

У четвер, 7 лютого, окупанти обстріляли опорні пункти українських військових поблизу Оріхового, застосувавши міни 82 мм калібру.