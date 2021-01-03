Водіїв попереджають про сильний туман у понеділок

Видимість на дорогах подекуди зменшиться до 200 метрів

Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає водіїв про сильний туман практично в усіх областях країни в понеділок.

«4 січня в Україні, крім північних областей, туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпеки, жовтий)», – йдеться в повідомленні ДСНС.

Рятувальники також попередили, що погодні умови в країні можуть привести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг, адже видимість на дорогах буде погіршена.

Нагадаємо, що вчора Укравтодор закликав утриматись від поїздок дорогами Днапропетровської, Луганської та Чернігівської областей через негоду.