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    Укравтодор попередив водіїв про тумани і дощі у трьох областях

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    2 січня у Дніпропетровській, Луганській та Чернігівській областях очікується дощ і туман - Укравтодор попередив водіїв про тумани і дощі у трьох областях
    2 січня у Дніпропетровській, Луганській та Чернігівській областях очікується дощ і туман

    Проїзд всіма ділянками доріг державного значення забезпечено

    В Україні 2 січня спостерігається туман, у трьох областях ─ Дніпропетровській, Луганській та Чернігівській. Про це повідомляє пресслужба Укравтодору.

    Зазначається, що проїзд основними дорогами в Україні забезпечено.

    «Станом на ранок 2 січня у Дніпропетровській, Луганській та Чернігівській областях очікується дощ, на решті території місцями тумани. Покриття на дорогах державного значення в областях з опадами місцями мокре. На більшості перевальних ділянках доріг без опадів, лише на Ужоцькому та Яблунецькому випадає невеликий сніг. Стан покриття мокрий», ─ повідомили дорожники.

    Як зазначається, на дорогах державного значення проводяться роботи з обробки покриття доріг протиожеледними матеріалами спусків, підйомів, мостів, заокруглених ділянок.

    «Проїзд всіма ділянками доріг державного значення забезпечено», ─ запевнили в Укравтодорі.

    Наголошується, що для забезпечення проїзду дорогами державного значення дорожніми організаціями задіяно в роботі 164 одиниці техніки та 185 робітників.

    Нагадаємо, за прогнозом синоптиків в Україні у суботу, 2 січня, опадів практично не очікується, вдень ─ «плюсова» температура, місцями повітря прогріється аж до 11 градусів тепла.

    Як повідомлялося, «Укравтодор» прокоментував інформацію про платні дороги в рамках «Великого будівництва».

    Раніше уряд оприлюднив тарифи на проїзд платними дорогами.

    До слова, Зеленський хоче об'єднати захід і схід України «великою дорогою».

    Також президент розповів, як «Велике будівництво» зберегло величезну кількість життів.

    Теги: дороги Укравтодор повітря дощ
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