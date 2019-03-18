У Патрульній поліції пояснили, чому у межах населених пунктів швидкість обмежена 50 км/год



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Ілюстративне фото з відкритих джерел

Дослідження довели, що різниця у швидкості лише в 10 км на годину рятує життя

Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький в інтерв’ю «Главкому» пояснив, чому було ухвалено рішення змінити Правила дорожнього руху щодо обмеження швидкості у населеному пункті з 60 до 50 км на годину, і як ця різниця позначається на зменшенні кількості порушень.

«Це не комусь спало на думку, 50 км на годину не зі стелі взята. Ця цифра базується на дослідженнях, які були проведені багатьма міжнародними організаціями, перш за все Всесвітньою організацією охорони здоров’я», - пояснив Білошицький.

За його словами, ці дослідження довели, що ця різниця у 10 км на годину рятує життя, адже вірогідність негативних наслідків, особливо летальних випадків, унаслідок зниження граничної швидкості дуже сильно зменшується.

Нагадаємо, з 8 жовтня 2018 року порушення водіїв на дорогах почали фіксувати за допомогою TruCam - лазерних приладів для вимірювання швидкості руху автомобіля з веденням відеофіксації. Раніше на дорогах України функціонували 30 таких пристроїв, згодом їх стало на 20 більше.

Зазначимо, що поліція ще у жовтні минулого року заявила про випробування приладів TruCAM, почали з Рівненщини, але тільки в лютому 2018-го перейшли до їх використання по всій Україні. На питання «Главкома», чому від випробувань до початку масового застосування знадобилося майже п’ять місяців, Білошицький пояснив, що потрібен був час на проходження повірки, аналізу місць, ділянкок, на яких використовуватиметься прилад.

«Перш за все, це місця концентрації ДТП та аварійно небезпечні ділянки доріг як у населених пунктах, так і на дорогах міжнародного та національного значення», - уточнив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції.

TruCAM - лазерний вимірювач швидкості, оснащений режимом відеофіксації. Основна відмінність від приладу «Візир» і йому подібних - він використовує не радіохвилю, а світловий промінь - лазер, який дозволяє зафіксувати перевищення швидкості конкретного автомобіля в потоці транспорту на відстані, що перевищує 1 кілометр.

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