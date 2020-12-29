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    Як безпечно зустріти Новий рік: створено мультфільм на пожежну тематику

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    У мультфільмі розповідається про те, як діти не розгубилися та викликали рятувальників - Як безпечно зустріти Новий рік: створено мультфільм на пожежну тематику
    У мультфільмі розповідається про те, як діти не розгубилися та викликали рятувальників
    Фото: скріншот ролика

    Рятувальники за допомогою мультфільму нагадали про техніку безпеку під час святкування Нового року

    До Нового року залишилися лічені дні. Тож, рятувальники ДСНС України вирішили нагадати про безпеку під час святкування Нового року.

    Тих, хто буде святкувати вдома, вони закликають наглядати за своїми дітьми.

    Головне управління ДСНС у Києві оприлюднило ролик-мультфільм на пожежну тематику. Повчальну новорічну історію для дітей і дорослих створила анімаційна студія «Марвил».

    Рятувальники бажають усім безпечних свят.

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    Теги: ДСНС пожежна небезпека мультфільм рятувальники новорічні свята правила безпеки
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