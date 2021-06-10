«Вогняне кільце»: де і коли сьогодні українцям дивитися сонячне затемнення

Побачити часткове сонячне затемнення можна буде не на всій території України

10 червня жителі Землі зможуть помилуватися унікальним астрономічним явищем – кільцеподібним сонячним затемненням

Сьогодні, 10 червня, жителі Землі спостерігатимуть за першим у 2021 році сонячним затемненням – так званим вогняним кільцем.

Побачити це унікальне астрономічне явище можна з деяких частин Канади, Гренландії, та Росії. Канадці побачать його першими, але недовго – три хвилини. Коли сонячне затемнення сягне піку, люди в Гренландії зможуть побачити вогняне кільце.

Побачити часткове затемнення можна буде і в Україні, але не на всій території нашої держави. Так, спостерігати явище не зможуть жителі Криму, Одеської, Миколаївської і Херсонської областей.

В Україні часткове затемнення почнеться з 13:26, максимальної фази воно досягне о 14:15 і закінчиться о 15:03. При цьому сонце буде закрито на 12%. Нагадаємо, що необхідно захистити очі сонцезахисними окулярами.

У NASA повідомляють, що загалом у світі процес затемнення сонця розтягнеться з 11:47 до 16:50 за київським часом.

Королівська обсерваторія в Грінвічі проведе пряму трансляцію сонячного затемнення. Астрономи обіцяють найкращий вид на часткове сонячне затемнення в Британії. Почнеться трансляція о 12:05.

Ще дві трансляції проводять CosmoSapiens (почнеться 10 червня о 10:00)

і Timeanddate (о 12:00).

Що не можна робити в день затемнення:

Не можна говорити погано про інших людей

Не можна дратуватися, проявляти агресію, не можна бажати людині чогось поганого та ображати.

Не можна з'ясовувати відносини, провокувати розриви або приймати рішення з приводу стосунків.

Не можна підписувати договори, складати важливі документи та здійснювати серйозні й дорогі покупки.

Минулого року жителі Землі могли спостерігати кільцеве сонячне затемнення 21 червня. Таке сонячне затемнення можна спостерігати, коли місяць перебуває якнайдалі від Землі. Супутник не повністю затуляє сонце і немов потрапляє у кільце з полум'я.

Друге сонячне затемнення у 2021 році відбудеться 4 грудня в районі Антарктиди. Це буде повне сонячне затемнення, яке відбудеться, коли Місяць повністю закриє Сонце і відкине тінь на Землю.

До слова, 26 травня відбулося повне місячне затемнення, а 19 листопада очікується часткове.