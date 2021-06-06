Компанія SpaceX вивела на орбіту супутник SiriusXM-8 (відео)
Це 18 місія з початку року
Компанія SpaceX американського винахідника Ілона Маска здійснила успішний запуск ракетоносія Falcon 9 в рамках 18 космічної місії з початку цього року. Ракета вивела на орбіту Землі супутник SiriusXM-8 (SXM-8).
Про це компанія повідомила на сторінці у Twitter.
Ракета стартувала сьогодні вранці з космодрому на мисі Канаверал у штаті Флорида.
Після виведення супутника на орбіту перший ступінь ракети Falcon 9 повернувся на Землю та здійснив посадку на плавучу платформу «Of Course I Still Love You» в Атлантичному океані.
Live webcast of SXM-8 mission → https://t.co/bJFjLCzWdK https://t.co/MesakMwAaY— SpaceX (@SpaceX) June 6, 2021
Цей перший ступінь декількома днями раніше вже застосовували для відправки в космос корабля Dragon. Повторне застосування першого ступеня ракети Falcon 9 допомагає зменшити вартість запуску майже на 20 млн доларів.
Апарат SXM-8 є другим із двох спочатку запланованих супутників, які замінять застарілі супутники XM-3 та XM-4, запущені у 2005 та 2006 роках відповідно ракетами Zenit 3. SXM-8 належить і управляється компанією SiriusXM як частина їх супутникового сузір’я великої потужності.
Нагадаємо, 5 червня, космічна вантажівка компанії SpaceX стикувалася з Міжнародною космічною станцією.