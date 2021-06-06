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    Компанія SpaceX вивела на орбіту супутник SiriusXM-8 (відео)

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    Ракета стартувала сьогодні вранці з космодрому на мисі Канаверал у штаті Флорида - Компанія SpaceX вивела на орбіту супутник SiriusXM-8 (відео)
    Ракета стартувала сьогодні вранці з космодрому на мисі Канаверал у штаті Флорида
    Фото з відкритих джерел

    Це 18 місія з початку року

    Компанія SpaceX американського винахідника Ілона Маска здійснила успішний запуск ракетоносія Falcon 9 в рамках 18 космічної місії з початку цього року. Ракета вивела на орбіту Землі супутник SiriusXM-8 (SXM-8).

    Про це компанія повідомила на сторінці у Twitter.

    Ракета стартувала сьогодні вранці з космодрому на мисі Канаверал у штаті Флорида.

    Після виведення супутника на орбіту перший ступінь ракети Falcon 9 повернувся на Землю та здійснив посадку на плавучу платформу «Of Course I Still Love You» в Атлантичному океані.

    Цей перший ступінь декількома днями раніше вже застосовували для відправки в космос корабля Dragon. Повторне застосування першого ступеня ракети Falcon 9 допомагає зменшити вартість запуску майже на 20 млн доларів.

    Супутник SXM-8, виготовлений компанією Maxar Technologies для радіомовної компанії SiriusXM з аудиторією понад 34 млн осіб, призначений для забезпечення трансляції радіопрограм на території США, Канади та Карибського басейну. Space успішно вивела аналогічний апарат SXM-7 на орбіту в грудні минулого року. Однак пізніше у супутника виникла технічна несправність, і зв’язок з ним було втрачено.

    Апарат SXM-8 є другим із двох спочатку запланованих супутників, які замінять застарілі супутники XM-3 та XM-4, запущені у 2005 та 2006 роках відповідно ракетами Zenit 3. SXM-8 належить і управляється компанією SiriusXM як частина їх супутникового сузір’я великої потужності.

    Нагадаємо, 5 червня, космічна вантажівка компанії SpaceX стикувалася з Міжнародною космічною станцією.

    Теги: США космос Флорида SpaceX Falcon ракета
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    Компанія SpaceX вивела на орбіту супутник SiriusXM-8 (відео)