Компанія SpaceX вивела на орбіту супутник SiriusXM-8 (відео)

Ракета стартувала сьогодні вранці з космодрому на мисі Канаверал у штаті Флорида

Це 18 місія з початку року

Компанія SpaceX американського винахідника Ілона Маска здійснила успішний запуск ракетоносія Falcon 9 в рамках 18 космічної місії з початку цього року. Ракета вивела на орбіту Землі супутник SiriusXM-8 (SXM-8).

Про це компанія повідомила на сторінці у Twitter.

Ракета стартувала сьогодні вранці з космодрому на мисі Канаверал у штаті Флорида.

Після виведення супутника на орбіту перший ступінь ракети Falcon 9 повернувся на Землю та здійснив посадку на плавучу платформу «Of Course I Still Love You» в Атлантичному океані.

Цей перший ступінь декількома днями раніше вже застосовували для відправки в космос корабля Dragon. Повторне застосування першого ступеня ракети Falcon 9 допомагає зменшити вартість запуску майже на 20 млн доларів.

Супутник SXM-8, виготовлений компанією Maxar Technologies для радіомовної компанії SiriusXM з аудиторією понад 34 млн осіб, призначений для забезпечення трансляції радіопрограм на території США, Канади та Карибського басейну. Space успішно вивела аналогічний апарат SXM-7 на орбіту в грудні минулого року. Однак пізніше у супутника виникла технічна несправність, і зв’язок з ним було втрачено.

Апарат SXM-8 є другим із двох спочатку запланованих супутників, які замінять застарілі супутники XM-3 та XM-4, запущені у 2005 та 2006 роках відповідно ракетами Zenit 3. SXM-8 належить і управляється компанією SiriusXM як частина їх супутникового сузір’я великої потужності.

Нагадаємо, 5 червня, космічна вантажівка компанії SpaceX стикувалася з Міжнародною космічною станцією.