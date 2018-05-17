Волкер дав песимістичний прогноз щодо повернення захопленої Росією території України

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Twitter Курта Волкера

На думку Волкера, Кремль має задуматись, що Росія отримує від війни на Донбасі

Українці не зможуть повернути територію, вже захоплену РФ, адже Росія занадто сильна, але ціна подальшого наступу для росіян продовжуватиме зростати. Про це заявив спеціальний представник державного департаменту США з питань України Курт Волкер в коментарі ВВС Україна.

«Звичайно, українці не зможуть повернути територію, вже захоплену Росією. Росія занадто сильна. Але ціна подальшого наступу для Росії вже зросла, і зростатиме ще більше», - підкреслив Волкер.

На його думку, Кремль має задуматись, що Росія отримує від війни на Донбасі, несучи втрати, смерті російських солдат, які гинуть в Україні. «І все це задля чого?» - зазначив Волкер.

Він додав, що продаж Україні летальної зброї сприятиме миру, бо в результаті Росія зрозуміє, що «не отримає більшого, не заплативши за це високу ціну».

Нагадаємо, 14 травня Волкер розпочав свій сьомий за останні вісім місяців візит до України. Він, зокрема, зустрівся із сім'ями заручників, політв'язнів і зниклих безвісти.

Волкер заявив, що російськомовні мешканці Донбасу, з якими він зустрічався, хочуть, щоб Донбас повернули Україні, і запанував мир – що повністю суперечить кремлівській риториці.

Джерело: УНН