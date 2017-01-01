Волкер назвав умови для зняття санкцій США з Росії

США хочуть, щоб Росія змінила оцінку ситуації і прийняла рішення піти зі східної України

Санкції США, застосовані щодо Росії в частині недотримання Мінських угод, були б зняті, якби український суверенітет було відновлено, а Мінські угоди виконано. Про це повідомив спеціальний представник Держдепартаменту США із питань України Курт Волкер. «Найбільш суворі санкції були накладені на Росію щодо недотримання Мінських угод, і якщо б



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Спецпредставник США з питань України Курт Волкер

США хочуть, щоб Росія змінила оцінку ситуації і прийняла рішення піти зі східної України

Санкції США, застосовані щодо Росії в частині недотримання Мінських угод, були б зняті, якби український суверенітет було відновлено, а Мінські угоди виконано. Про це повідомив спеціальний представник Держдепартаменту США із питань України Курт Волкер.

«Найбільш суворі санкції були накладені на Росію щодо недотримання Мінських угод, і якщо б Росія вийшла з Донбасу, положення Мінських договорів були застосовані, і ми б побачили відновлення суверенітету України, тоді ці санкції були б зняті», - сказав він в інтерв'ю радіостанції «Ехо Москви».

За словами Волкера, щодо Росії були застосовані різні групи санкцій. «Є санкції, накладені за анексію Криму. Є санкції, накладені пізніше за вторгнення на Донбас. Є санкції в рамках «закону Магнітського». Є санкції за втручання Росії в американські вибори. І це все різні групи санкцій», - роз'яснив він.

Волкер уточнив, що військова операція на Донбасі коштує Росії санкцій, репутації в світі, військових витрат, людських втрат.

«Нам дуже хотілося, щоб Росія змінила оцінку ситуації і прийняла рішення піти зі східної України. І якщо вона піде, то ми тоді зробимо так, щоб цей відхід був успішним для всіх. Ми б хотіли побачити мир, безпеку в регіоні, щоб люди почали жити нормальним життям, щоб вимушені переселенці повернулися додому. Це було б найкращим результатом для всіх», - додав дипломат.

Джерело: Інтерфакс-Україна