  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Волкер: РФ хоче, щоб Україна була частиною великої російської орбіти

    «РФ буде вести боротьбу за серця і розум українців ще довго, і нікого це не повинно дивувати», вважає Волкер
    Спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер вважає, що в Росії хочуть зберегти вплив над Україною в контексті ідеології «великої слов'янської сім'ї» і зробити Київ частиною великої російської орбіти. Про це він заявив в інтерв'ю радіостанції «Ехо Москви». «Я думаю, що Росія хоче, щоб Україна
    • Сьогодні, 04:56
    • Розсилка
    Курт Волкер
    Курт Волкер

    «РФ буде вести боротьбу за серця і розум українців ще довго, і нікого це не повинно дивувати», вважає Волкер

    Спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер вважає, що в Росії хочуть зберегти вплив над Україною в контексті ідеології «великої слов'янської сім'ї» і зробити Київ частиною великої російської орбіти.

    Про це він заявив в інтерв'ю радіостанції «Ехо Москви».

    «Я думаю, що Росія хоче, щоб Україна була частиною великої російської орбіти, частиною великої слов'янської сім'ї, мала добрі стосунки з Росією і уряд, дружній до Росії. Але за іронією, на виході виходить рівно протилежне. Уряд України зараз більш скептичний щодо Росії, більш націоналістичний і прозахідний, ніж будь-коли», – сказав Волкер.

    «Окупаційне утримання території не працює. Звичайно, РФ буде вести боротьбу за серця і розум українців ще довго, і нікого це не повинно дивувати, але це повинно відбуватися на законному полі, а не коли Росія вторгається в Україну і забирає її території», – додав спецпредставник Держдепу.

    «Ми хочемо бачити відновлення суверенітету і територіальної цілісності України, безпеки і захисту для всіх громадян України незалежно від національності, етнічної приналежності або релігії. І на більш фундаментальному рівні, як багато разів заявляв президент Трамп, ми хочемо миру», – зазначив Волкер.

    Нагадаємо, Волкер планує зустрітися з помічником президента Росії Владиславом Сурковим у січні наступного року.

    У п'ятницю Волкер також заявив, що санкції США, застосовані щодо Росії в частині недотримання Мінських угод, були б зняті, якби український суверенітет було відновлено, а Мінські угоди виконано.

    Як відомо, 13 листопада під час зустрічі в Сербії Волкер передав помічнику президента Росії Владиславу Суркову доповнення до російського варіанту резолюції щодо миротворців ООН. Із 29 абзаців Росія визнала прийнятними лише 3.

    Читайте також
    Росія США Мінські угоди Україна Курт Волкер
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ