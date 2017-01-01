Волкер: РФ хоче, щоб Україна була частиною великої російської орбіти

«РФ буде вести боротьбу за серця і розум українців ще довго, і нікого це не повинно дивувати», вважає Волкер

Спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер вважає, що в Росії хочуть зберегти вплив над Україною в контексті ідеології «великої слов'янської сім'ї» і зробити Київ частиною великої російської орбіти. Про це він заявив в інтерв'ю радіостанції «Ехо Москви». «Я думаю, що Росія хоче, щоб Україна



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Курт Волкер

«РФ буде вести боротьбу за серця і розум українців ще довго, і нікого це не повинно дивувати», вважає Волкер

Спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер вважає, що в Росії хочуть зберегти вплив над Україною в контексті ідеології «великої слов'янської сім'ї» і зробити Київ частиною великої російської орбіти.

Про це він заявив в інтерв'ю радіостанції «Ехо Москви».

«Я думаю, що Росія хоче, щоб Україна була частиною великої російської орбіти, частиною великої слов'янської сім'ї, мала добрі стосунки з Росією і уряд, дружній до Росії. Але за іронією, на виході виходить рівно протилежне. Уряд України зараз більш скептичний щодо Росії, більш націоналістичний і прозахідний, ніж будь-коли», – сказав Волкер.

«Окупаційне утримання території не працює. Звичайно, РФ буде вести боротьбу за серця і розум українців ще довго, і нікого це не повинно дивувати, але це повинно відбуватися на законному полі, а не коли Росія вторгається в Україну і забирає її території», – додав спецпредставник Держдепу.

«Ми хочемо бачити відновлення суверенітету і територіальної цілісності України, безпеки і захисту для всіх громадян України незалежно від національності, етнічної приналежності або релігії. І на більш фундаментальному рівні, як багато разів заявляв президент Трамп, ми хочемо миру», – зазначив Волкер.

Нагадаємо, Волкер планує зустрітися з помічником президента Росії Владиславом Сурковим у січні наступного року.

У п'ятницю Волкер також заявив, що санкції США, застосовані щодо Росії в частині недотримання Мінських угод, були б зняті, якби український суверенітет було відновлено, а Мінські угоди виконано.

Як відомо, 13 листопада під час зустрічі в Сербії Волкер передав помічнику президента Росії Владиславу Суркову доповнення до російського варіанту резолюції щодо миротворців ООН. Із 29 абзаців Росія визнала прийнятними лише 3.