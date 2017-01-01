Волкер розповів, коли планує зустрітися з помічником Путіна Сурковим

«Ми зараз намагаємося знайти дату, яка підійде нам обом», - зазначив Волкер

Спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер планує зустрітися з помічником президента Росії Владиславом Сурковим у січні наступного року. Про це представник Держдепу повідомив в інтерв'ю «Еху Москви». «Вона ще не призначена, я сподіваюся, що вона відбудеться в січні. Ми зараз намагаємося знайти



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Спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер

«Ми зараз намагаємося знайти дату, яка підійде нам обом», - зазначив Волкер

Спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер планує зустрітися з помічником президента Росії Владиславом Сурковим у січні наступного року.

Про це представник Держдепу повідомив в інтерв'ю «Еху Москви».

«Вона ще не призначена, я сподіваюся, що вона відбудеться в січні. Ми зараз намагаємося знайти дату, яка підійде нам обом», - зазначив Волкер.

У п'ятницю Волкер також заявив, що санкції США, застосовані щодо Росії в частині недотримання Мінських угод, були б зняті, якби український суверенітет було відновлено, а Мінські угоди виконано.

Нагадаємо, 13 листопада під час зустрічі в Сербії Волкер передав помічнику президента Росії Владиславу Суркову доповнення до російського варіанту резолюції щодо миротворців ООН. Із 29 абзаців Росія визнала прийнятними лише 3.