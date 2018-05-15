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    Держдеп спростував інформацію про розширення мандату Волкера

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    Курт Волкер на Донбасі
    Курт Волкер на Донбасі

    У Держдепі США назвали «помилковими» повідомлення у ЗМІ щодо розширення мандату Волкера

    Мандат спеціального представника Держдепартаменту США з питань України Курта Волкера залишився незмінним.

    Таку офіційну відповідь надали «Укрінформу» в офісі речника Державного департаменту США на прохання прокоментувати повідомлення в ЗМІ щодо розширення мандату Волкера.

    «Ми бачили ці повідомлення у ЗМІ. Вони є помилковими», - зазначили в американському зовнішньополітичному відомстві.

    Як уточнили в Держдепі, посол Волкер «продовжує служити на посаді спеціального представника в переговорному процесі по Україні і його мандат залишається незмінним».

    При цьому, як підкреслили в Держдепартаменті, політика Сполучених Штатів на українському напрямі передбачає «повне відновлення територіальної цілісності України».

    Як повідомляв «Главком» у понеділок Волкер розпочав свій сьомий за останні вісім місяців візит до України. У його програмі заплановані зустрічі з державним керівництвом у Києві, а також поїздка на схід України, «щоб побачити ситуацію на місцях і дізнатися про гуманітарну кризу в Донбасі».

    Паралельно деякі ЗМІ повідомили, що мандат Волкера був продовжений і навіть розширений. Як зазначалося, Волкер буде мати не тільки повноваження щодо ситуації на Донбасі, він буде мати широкі повноваження по Україні в цілому.

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