Володимир Кличко дав пораду росіянам та білорусам (відео)

Володимир Кличко до росіян і білорусів: не йдіть на роботу, не підносьте патрони

Володимир Кличко закликає росіян і білорусів виявити позицію проти війни

Колишній чемпіон світу з боксу в суперважкій вазі, брат мера Києва Володимир Кличко звернувся до росіян та білорусів, які проти війни з Україною, виявити свою позицію – залишитися вдома, буквально. Відео оприлюднив лідер «УДАРу», мер столиці Віталій Кличко.

«Обращаюсь к неравнодушным россиянам и белорусам! Каждый день вы ходите на работу и помогаете своей армии подносить патроны, так сказать. И стрелять в нас ракетами. И убивать нас, ваших, как вы нас называете, «братьев и сестёр». Хороший вы братский народ, спасибо вам! :( Останьтесь дома! Проведите время с вашей семьей, друзьями, детьми, внуками. Чего мы, украинцы, сделать не можем, потому что вы нас убиваете, бомбардируете, вы нам не даёте жизни! Останьтесь дома! Останьтесь дома – не ходите на работу. Просто останьтесь дома. В нашу поддержку и против войны», – сказав Володимир Кличко.

Віталій Кличко закликав українців поширювати звернення і записувати власні відео з хештегом #РоссияОставайсяДома.

До слова, Київський міський голова Віталій Кличко заявив, що з 24 лютого через бойові дії окупантів у Києві загинуло понад 20 людей, 106 дістали поранення.

Серед померлих у Києві внаслідок російської війни дев’ять мирних жителів і одна дитина. Також загинули четверо невідомих людей та вісім військовослужбовців ЗСУ і бійців територіальної оборони.

106 людей дістали поранення, із них 47 цивільних мешканців. Зокрема троє дітей, один із них 17-річний курсант.