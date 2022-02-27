  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Володимир Кличко дав пораду росіянам та білорусам (відео)

    Володимир Кличко до росіян і білорусів: не йдіть на роботу, не підносьте патрони - Володимир Кличко дав пораду росіянам та білорусам (відео)
    Володимир Кличко до росіян і білорусів: не йдіть на роботу, не підносьте патрони
    фото: кадр з відео

    Володимир Кличко закликає росіян і білорусів виявити позицію проти війни

    Колишній чемпіон світу з боксу в суперважкій вазі, брат мера Києва Володимир Кличко звернувся до росіян та білорусів, які проти війни з Україною, виявити свою позицію – залишитися вдома, буквально. Відео оприлюднив лідер «УДАРу», мер столиці Віталій Кличко.

    «Обращаюсь к неравнодушным россиянам и белорусам! Каждый день вы ходите на работу и помогаете своей армии подносить патроны, так сказать. И стрелять в нас ракетами. И убивать нас, ваших, как вы нас называете, «братьев и сестёр». Хороший вы братский народ, спасибо вам! :( Останьтесь дома! Проведите время с вашей семьей, друзьями, детьми, внуками. Чего мы, украинцы, сделать не можем, потому что вы нас убиваете, бомбардируете, вы нам не даёте жизни! Останьтесь дома! Останьтесь дома – не ходите на работу. Просто останьтесь дома. В нашу поддержку и против войны», – сказав Володимир Кличко.

    Віталій Кличко закликав українців поширювати звернення і записувати власні відео з хештегом #РоссияОставайсяДома.

    До слова, Київський міський голова Віталій Кличко заявив, що з 24 лютого через бойові дії окупантів у Києві загинуло понад 20 людей, 106 дістали поранення.

    Серед померлих у Києві внаслідок російської війни дев’ять мирних жителів і одна дитина. Також загинули четверо невідомих людей та вісім військовослужбовців ЗСУ і бійців територіальної оборони.

    106 людей дістали поранення, із них 47 цивільних мешканців. Зокрема троє дітей, один із них 17-річний курсант.

    Теги: Віталій Кличко ЗСУ Володимир Кличко мер курсант
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Володимир Кличко дав пораду росіянам та білорусам (відео)