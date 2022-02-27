Данілов: Не сідайте в автобуси для «евакуаці», це підступ росіян для входу в Київ
Російські терористи хочуть пустити попереду колони автобусів з жінками та дітьми, щоб заїхати в столицю
Українська влада не проводить евакуацію з Бучі чи інших міст, що під Києвом. Це росіяни хочуть зайти до столиці, прикрившись автобусами з мирними жителями. Про це повідомив секретар РНБО Олекісій Данілов.
«Це росіяни збирають (людей – ред.), щоб пустити ці автобуси перед собою, щоб можна було проїхати на Київ», – повідомив Данілов.
Тому українська влада попереджає: «Якщо проводиться евакуація, то це не українська армія. Наші евакуацію не проводять. Росіяни саджають людей у автобуси і за ними ведуть свою техніку. Будьте обережні».
Тобто, таким чином російські терористи планують потрапити до Києва: пустити попереду колони автобусів з жінками та дітьми.
У ці ж години стало відомо, що у Бучі артилерія вщент розгромила «групу V» російських військових. «На підходах до Києва, у місті Буча, знищено понад 100 одиниць техніки противника. Слава нашим військовим!», – ідеться у дописі.
Російсько-фашистським окупантам їхні командири дали установку – захопити Київ та фізично знищити президента України – Володимира Зеленського.
Мер столиці Віталій Кличко вдень 27 лютого повідомив, що Київ продовжує тримати оборону. Російських військ у столиці немає. Але наші військові, правоохоронці і терборона продовжують виявляти і знешкоджувати диверсантів.
Нагадаємо, зранку на вулиці Лаврухіна стався вибух у дворі 16-ти поверхового будинку. Загорілися сім приватних автівок. Вибуховою хвилею пошкоджені вікна і балкони з 1-15 поверх. Людей із одного під'їзду евакуювали.