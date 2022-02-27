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    Данілов: Не сідайте в автобуси для «евакуаці», це підступ росіян для входу в Київ

    Українська артилерія у Бучі Київської області вщент розгромила так звану групу V російських військових - Данілов: Не сідайте в автобуси для «евакуаці», це підступ росіян для входу в Київ
    Українська артилерія у Бучі Київської області вщент розгромила так звану групу V російських військових
    фото з відкритих джерел

    Російські терористи хочуть пустити попереду колони автобусів з жінками та дітьми, щоб заїхати в столицю

    Українська влада не проводить евакуацію з Бучі чи інших міст, що під Києвом. Це росіяни хочуть зайти до столиці, прикрившись автобусами з мирними жителями. Про це повідомив секретар РНБО Олекісій Данілов.

    «Це росіяни збирають (людей – ред.), щоб пустити ці автобуси перед собою, щоб можна було проїхати на Київ», – повідомив Данілов.

    Раніше жителі Бучі розповіли «Главкому», що окупанти закликають усіх, та передусім жінок та дітей, сідати в їхні автобуси начебто для «евакуації».

    Тому українська влада попереджає: «Якщо проводиться евакуація, то це не українська армія. Наші евакуацію не проводять. Росіяни саджають людей у автобуси і за ними ведуть свою техніку. Будьте обережні».

    Тобто, таким чином російські терористи планують потрапити до Києва: пустити попереду колони автобусів з жінками та дітьми.

    У ці ж години стало відомо, що у Бучі артилерія вщент розгромила «групу V» російських військових. «На підходах до Києва, у місті Буча, знищено понад 100 одиниць техніки противника. Слава нашим військовим!», – ідеться у дописі.

    Російсько-фашистським окупантам їхні командири дали установку – захопити Київ та фізично знищити президента України – Володимира Зеленського.

    Мер столиці Віталій Кличко вдень 27 лютого повідомив, що Київ продовжує тримати оборону. Російських військ у столиці немає. Але наші військові, правоохоронці і терборона продовжують виявляти і знешкоджувати диверсантів.

    Нагадаємо, зранку на вулиці Лаврухіна стався вибух у дворі 16-ти поверхового будинку. Загорілися сім приватних автівок. Вибуховою хвилею пошкоджені вікна і балкони з 1-15 поверх. Людей із одного під'їзду евакуювали.

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    Теги: окупанти Київ ЗСУ РНБО діти Київщина військові Буча Україна жінка евакуація #stoprussia
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    Данілов: Не сідайте в автобуси для «евакуаці», це підступ росіян для входу в Київ