«Вони глумляться над нами». Окупанти Луганщини сплатили за воду 58 тонн монет



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«Вони привозять 58 тонн дріб'язку. Наші люди носять ці 25-кілограмові мішки через міст»

«Влада» непідконтрольної частини Луганської області розраховується за спожиту воду українськими копійками.

Про це повідомив заступник директора Попаснянського районного водоканалу Євген Лисенко.

«Представники» тієї сторони привозять гроші на міст у Щасті. У супроводі СБУ та поліції під'їжджає інкасаторська машина та інкасує гроші. Гроші везуть у банк та кладуть на розрахунковий рахунок», — розповів він.

Водночас, Лисенко зазначив, що якщо раніше так звана «ЛНР» розраховувалась гривнями, то зараз перейшла на копійки.

«Вони привозять 58 тонн дріб'язку. Наші люди носять ці 25-кілограмові мішки через міст (міст у Щасті замінований, тому мішки доводиться переносити вручну — ред.)», , – розповів заступник директора водоканалу.

«Думаю, вони глумляться над нами», — додав він.

Нагадаємо, на Луганщині сім насосних станцій відключили від електропостачання 24 грудня 2019 року через заборгованість. Унаслідок цього без централізованого водопостачання залишилися частково міста Лисичанськ, Привілля та Новодружеськ — близько 46 тисяч абонентів.

У жовтні 2019 року повідомлялося, що водоканал заборгував 168 мільйонів гривень за електроенергію компанії «Луганське енергетичне об'єднання». Головний інженер «Лисичанськводоканалу» Віктор Францов зазначав, що вже на той час ситуація була досить критичною, оскільки сплачувати борги у комунального підприємства немає можливості.

Джерело: Громадське