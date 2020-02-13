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    Думки вголос

    Ще один «слуга» хоче постачати воду в окупований Росією Крим

    • Володимир Ар`єв

      Народний депутат

    • Розсилка
    Ще один «слуга» хоче постачати воду в окупований Росією Крим

    Будь-які спроби відкрити кримський канал - злочин проти безпеки, суверенітету і територіальної цілісності України

    У мене бракує пристойних слів! Вчора ще один слуга на прізвище Камельчук в ефірі каналу «Наш» підтримав постачання води в Крим. Одна заява - випадковість, дві - тенденція, три - закономірність, щоби слуги потім не спростовували.

    Вода - це єдина проблема, яку російські окупанти вирішити не в стані. Вона, передусім, потрібна для економіки, а головне - для військових об’єктів окупантів. Постачання води в Крим можливе лише за прямою угодою, де неможливо буде уникнути згадки про півострів. А це означає визнання російської юрисдикції.

    Отже, будь-які спроби відкрити кримський канал - злочин проти безпеки, суверенітету і територіальної цілісності України.

    Кримські татари категорично проти і попередили про наслідки. Навіть комітет ВР у віданні якого питання окупованих територій, ухвалив рішення про неможливість водопостачання в умовах анексії. Проте ні, ляпають і ляпають язиком в інтересах окупантів.

    Напевно, варто на це буде подивитися з правової точки зору - притягнення таких спікерів до відповідальності за зазіхання на суверенітет і територіальну цілісність. Досить просто дивитися на це базікання!

    Джерело: блог Володимира Ар'єва

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Крим кримські татари Росія окупанти водопостачання партія Слуга народу
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