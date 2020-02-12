«Ідея не моя». Арахамія пояснив свої слова про воду до окупованого Криму



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Голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія

Ідея про відновлення постачання води на півострів в обмін на виведення російських військ з Донбасу не моя - заявив нардеп

Голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія прокоментував свою вчорашню заяву щодо можливої подачі питної води з материкової України до окупованого Росією Криму. Своє виправдання нардеп виклав у соцмережі «Фейсбук», текст якого ми наводимо повністю:

«Шановні друзі, мої вчорашні слова про воду наробили багато шуму і сьогодні ми змушені виправдовуватися за те, чого не було.

Розумію, що ми живемо в епоху пост-правди, тому хочу розповісти про все по порядку:

1. У нашій фракції ніколи не піднімалося питання про відновлення водопостачання до Криму. Наша позиція була і залишається незмінною – Автономна Республіка Крим є незаконно анексованою частиною України, відновлення суверенітету над якою ми будемо добиватися всіма законними способами;

2. Ідея про відновлення постачання води на півострів в обмін на виведення російських військ з Донбасу не моя. Якщо ви уважно подивитеся ефір, то побачите, що таку постановку питання озвучив ведучий і запитав яка моя особиста думка з цього приводу.

Можете в цьому самі переконатися – подивіться це відео з 05 хв. 07 сек.:

3. Питання було сформульовано так, ніби альтернативних варіантів не існує, і я відповів, що вважатиму це достатнім компромісом. І тричі! повторив, що це моя особиста позиція.

4. Питання компромісів насправді дуже складне для нашого суспільства. Хтось вважає, що нехай краще ллється вода, ніж проливається кров солдат. Хтось з цим категорично не погоджується. Але всі ми точно погоджуємося з тим, що хочемо кращого майбутнього для своєї країни, але не за рахунок поступок у питанні суверенітету і територіальної цілісності.

5. Сьогодні, коли я не в прямому ефірі, я скажу, що за таким нібито простим питанням як вода, стоїть серйозний юридичний і дипломатичний зміст. І на нього не можна відповісти за 30 секунд на ток-шоу. І нехай це буде для мене наукою на майбутнє.

Окремо хочу принести вибачення громадянам України, переселенцям, кримчанам, яких могли образити мої слова, навіть попри те, що вони були вирвані з загального контексту і насправді були трактовкою припущень, озвучених не мною.

Я ріс в Миколаєві, кримчани – наші сусіди. Я дуже люблю Крим, і ми ніколи не допустимо будь-яких форм легалізації незаконної анексії наших територій. Крим був, є і буде частиною України», - йдеться в повідомленні.

Раніше голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія в ефірі «Прямого» назвав допустимим компромісом подачу води в окупований Криму в обмін на виведення російських військ із Донбасу.

«Якщо дати воду в Крим, але мати велику перевагу у переговорах щодо Донбасу - моя особиста позиція, я буду вважати це достатнім компромісом. Я на таке б пішов, бо в Криму водою будуть користуватися громадяни України.

Якщо це буде обмін, що вони відходять до Ростова, ми встановлюємо контроль над кордоном, я б на таке пішов», - сказав Арахамія.

Нагадаємо, що з 10 лютого в окупованому Сімферополі введуть обмеження на подачу води населенню, внаслідок дефіциту питної води, запасів якої залишилось на 100 днів.

Нагадаємо, раніше народний депутат від «Слуги народу», голова бюджетного комітету Верховної Ради Юрій Арістов повідомив про ідею заробляти, продаючи воду до Криму. Депутат Арістов назвав спершу півострів «Росією», а потім виправився.

У Росії тоді з прихильністю відреагували на ідею «Слуги народу» щодо продажу української води в Крим.

Після анексії Криму Росією у 2014 році на півострові почалися проблеми з водопостачанням, оскільки Україна припинила поставки води по Північно-Кримському каналу.

В кінці серпня і початку вересня 2018 року нестача води стала причиною викидів хімічних речовин в Криму. На заводі «Кримський Титан» обмілів кіслотонакопичувач.