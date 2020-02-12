У Путіна прокоментували заяву «слуги народу» про воду для окупованого Криму



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Окупований Росією Крим має проблеми з питною водою

У Кремлі заявили, що Крим не може бути об'єктом «розміну»

Речник президента РФ Дмитро Пєсков прокоментував можливість повернення Україні контролю над кордоном на Донбасі в обмін на відновлення водопостачання Криму. Про це пишуть російські ЗМІ.

«Крим не може бути об'єктом якихось розмінів», - сказав Пєсков, відповідаючи на прохання прокоментувати можливість повернення Києву контролю над кордоном на Донбасі в обмін на відновлення Україною водопостачання Криму.

За його словами, водопостачання Криму забезпечується в рамках існуючих у Росії програм розвитку. «Якщо є якісь пропозиції щодо додаткового водопостачання, на комерційній або на іншій основі, вони можуть бути розглянуті», - додав Пєсков.

При цьому представник Кремля підтвердив колишню позицію, що ситуація на Донбасі нібито є «внутрішньоукраїнською проблемою» і що Росія «робить все можливе, щоб сприяти її врегулюванню», а також запропонував тему контролю за кордоном «обговорювати з представниками Донбасу».

Раніше голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія в ефірі «Прямого» назвав допустимим компромісом подачу води в окупований Криму в обмін на виведення російських військ із Донбасу.

«Якщо дати воду в Крим, але мати велику перевагу у переговорах щодо Донбасу - моя особиста позиція, я буду вважати це достатнім компромісом. Я на таке б пішов, бо в Криму водою будуть користуватися громадяни України.

Якщо це буде обмін, що вони відходять до Ростова, ми встановлюємо контроль над кордоном, я б на таке пішов», - сказав Арахамія.

Нагадаємо, що з 10 лютого в окупованому Сімферополі введуть обмеження на подачу води населенню, внаслідок дефіциту питної води, запасів якої залишилось на 100 днів.

Нагадаємо, раніше народний депутат від «Слуги народу», голова бюджетного комітету Верховної Ради Юрій Арістов повідомив про ідею заробляти, продаючи воду до Криму. Депутат Арістов назвав спершу півострів «Росією», а потім виправився.

У Росії тоді з прихильністю відреагували на ідею «Слуги народу» щодо продажу української води в Крим.

Після анексії Криму Росією у 2014 році на півострові почалися проблеми з водопостачанням, оскільки Україна припинила поставки води по Північно-Кримському каналу.

В кінці серпня і початку вересня 2018 року нестача води стала причиною викидів хімічних речовин в Криму. На заводі «Кримський Титан» обмілів кіслотонакопичувач.