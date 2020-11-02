У світі коронавірусом заразилися вже майже 47 млн людей

Кількість померлих у світі зросла до 1 206 825 людей

Від початку пандемії одужало майже 34 млн людей

У світі станом на 2 листопада коронавірусом заразилися вже майже 46 937 241 людина. Про це свідчать дані Worldometer.

Від початку пандемії одужало понад 33 813 192 особи, а кількість померлих зросла до 1 206 825 людей.

Лідером за кількістю підтверджених випадків зараження COVID-19 залишаються США — 9 205 570. Далі йдуть Індія — 8 229 313 і Бразилія — 5 545 705. До першої десятки також входять Росія — 1 624 648, Франція — 1 458 999, Іспанія — 1 185 678, Аргентина, Колумбія, Велика Британія і Мексика.

Лідерами за кількістю померлих є США — 230 972, Бразилія — 160 074, Індія — 122 607 та Мексика — 91 895.

Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 1 листопада, коронавірусне захворювання підтвердили у 6 754 людей. За весь час епідемії в Україні Covid-19 виявили 402 194 випадків інфікування. З них 163 768 людей одужали, а 7 375 — померли від ускладнень.

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