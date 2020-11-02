Прем’єр Грузії заразився коронавірусом
Георгій Гахарія почувається добре і не потребує госпіталізації - пресслужба
У прем’єр-міністра Грузії Георгія Гахарії підтвердили коронавірус. Про це повідомляє "Грузія Онлайн" з посиланням на пресслужбу прем’єра.
Згідно з повідомленням, прем’єр почувається добре і не потребує госпіталізації.
Георгій Гахарія перебував на самоізоляції з 31 жовтня, коли стало відомо, що коронавірус підтвердився в одного з охоронців.
Загалом в країні за останню добу Covid-19 підтвердили у 1852 людей, 7 хворих померли, одужали – 1696 людей.
Нагадаємо, 31 жовтня у Грузії відбулися парламентські вибори.
Як повідомлялося, учасники акції протесту проти підсумків парламентських виборів у Грузії, які пройшли 31 жовтня, встановили в Тбілісі біля будівлі парламенту два намети.
Право голосу на виборах було у понад 3,5 млн громадян. Для них були відкриті понад 3,8 тис. ділянок для голосування. Явка на момент закриття дільниць склала 56,11%.
Саакашвілі після виборів заявив, що «Національний рух» і інші опозиційні групи отримали абсолютну більшість у Грузії. Експрезидент також заявив, що не прагне до посади прем'єр-міністра, але пообіцяв протистояти владі до кінця.