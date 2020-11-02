  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Прем’єр Грузії заразився коронавірусом

    • Розсилка
    Георгій Гахарія перебував на самоізоляції з 31 жовтня, коли стало відомо, що коронавірус підтвердився в одного з охоронців - Прем’єр Грузії заразився коронавірусом
    Георгій Гахарія перебував на самоізоляції з 31 жовтня, коли стало відомо, що коронавірус підтвердився в одного з охоронців

    Георгій Гахарія почувається добре і не потребує госпіталізації - пресслужба

    У прем’єр-міністра Грузії Георгія Гахарії підтвердили коронавірус. Про це повідомляє "Грузія Онлайн" з посиланням на пресслужбу прем’єра. 

    Згідно з повідомленням, прем’єр почувається добре і не потребує госпіталізації. 

    Георгій Гахарія перебував на самоізоляції з 31 жовтня, коли стало відомо, що коронавірус підтвердився в одного з охоронців. 

    Загалом в країні за останню добу Covid-19 підтвердили у 1852 людей, 7 хворих померли, одужали – 1696 людей. 

    Нагадаємо, 31 жовтня у Грузії відбулися парламентські вибори.

    Як повідомлялося, учасники акції протесту проти підсумків парламентських виборів у Грузії, які пройшли 31 жовтня, встановили в Тбілісі біля будівлі парламенту два намети.

    Право голосу на виборах було у понад 3,5 млн громадян. Для них були відкриті понад 3,8 тис. ділянок для голосування. Явка на момент закриття дільниць склала 56,11%.

    Саакашвілі після виборів заявив, що «Національний рух» і інші опозиційні групи отримали абсолютну більшість у Грузії. Експрезидент також заявив, що не прагне до посади прем'єр-міністра, але пообіцяв протистояти владі до кінця.

    вибори Грузія уряд коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies