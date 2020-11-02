Джонсон запропонує уряду ввести жорсткий карантин у Британії, – BBC

Тому він планує запропонувати британському парламенту ввести локдаун на один місяць

Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон прогнозує вдвічі вищу смертність від коронавірусу цієї зими, ніж було під час першої хвилі пандемії. Про це повідомляє агентство BBC.

У своєму зверненні до Палати представників, за даними агентства, Джонсон планує сказати, що «немає альтернативи», але він «спробував всі можливі варіанти», перед тим як вводити жорсткий карантин.

Опозиційна Лейбористська партія заявила, що підтримає ініціативу Джонсона, але розкритикувала очільника уряду за затримку.

Нагадаємо, що у Британії з'явився найшвидший тест на коронавірус.

Крім того, Велика Британія повертається до жорсткого карантину.

Напередодні повідомлялося, що прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон розглядає можливість запровадження нового локдауну.

До слова, Велика Британія може запровадити новий локдаун через стрімке поширення Covid-19.

Також, за добу у світі коронавірусом заразилися вже майже 47 млн людей.

Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 1 листопада, коронавірусне захворювання підтвердили у 6 754 людей. За весь час епідемії в Україні Covid-19 виявили 402 194 випадків інфікування. З них 163 768 людей одужали, а 7 375 – померли від ускладнень.