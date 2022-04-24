ВООЗ: Система охорони здоров’я на сході України наближається до колапсу

Знищення дитячої лікарні через вторгнення Росії в Україну в Маріуполі

Знищення дитячої лікарні через вторгнення Росії в Україну в Маріуполі

Іноземні спеціалісти закликають надати їм негайний доступ до Маріуполя та інших населених пунктів, які найбільше постраждали від бойових дій

Всесвітня організація охорони здоров’я попереджає, що система охорони здоров’я на сході України майже зруйнована, що піддає ризику життя тисяч людей в Маріуполі та інших населених пунктах, які перебувають в облозі російських сил. Про це повідомляє «Голос Америки».

Представники охорони здоров’я ООН кажуть, що дуже важливо, щоб вони отримали негайний доступ до Маріуполя та інших населених пунктів, які найбільше постраждали від бойових дій на сході України. За їхніми даними, майже всі медичні заклади та лікарні в таких місцевостях, як Луганська область, пошкоджені або зруйновані.

ВООЗ закликає надати доступ до постраждалих територій, щоб оцінити потреби в галузі охорони здоров’я та надати важливе медичне забезпечення хворим і пораненим. Виступаючи у Львові, речник ВООЗ Бхану Бхатнагар сказав, що ВООЗ поки що не змогла потрапити в Маріуполь і їй не відомо про стан здоров’я населення, що перебуває в облозі.

Протягом останніх двох місяців Маріуполь зазнає невпинних бомбардувань і обстрілів з боку російських військ. Місто зрівняно з землею. Десятки тисяч людей, як повідомляється, живуть у підземних бункерах із обмеженою кількістю їжі, води та медикаментів.

Бхатнагар сказав, що ВООЗ переміщує товари, які, на думку організації, необхідні в Маріуполі, ближче до міста. Але він додав, що важливо, щоб безпечний прохід був створений швидко.

«Ми очікуємо найгіршого. Система охорони здоров'я, яка повністю занепала, і яка несе за собою всілякі побічні ефекти. Звичайно, є люди з травмами, пов'язаними з конфліктом, яким потрібна допомога», – наголосив речник ВООЗ.

Бхатнагар сказав, що результати нового опитування ВООЗ, серед 1000 домогосподарств по всій Україні показують руйнівний вплив цієї війни на доступ до медичної допомоги.

ВООЗ підтвердила 162 напади на заклади охорони здоров’я та персонал, принаймні 73 людини були вбиті.

Як відомо, в Україні триває 60-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.