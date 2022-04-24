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    Події в Україні

    Українські захисники вкотре знищили окупантів у районі Чорнобаївки

    Окупанти знову зазнали поразки під Чорнобаївкою - Українські захисники вкотре знищили окупантів у районі Чорнобаївки
    Окупанти знову зазнали поразки під Чорнобаївкою
    фото з відкритих джерел

    Знищено 74 окупантів, 13 одиниць техніки

    Українські військові укотре знищили окупантів у районі Чорнобаївки. Про це інформує оперативне командування «Південь».

    «Вороги накопичували війська й техніку біля Киселівки неподалік від Чорнобаївки, однак наші війська відкрили по ним вогонь», – ідеться у повідомленні.

    Знищено 74 окупантів, 13 одиниць техніки, зокрема 2 танки, реактивна система залпового вогню, 6 одиниць броньованої та інженерної техніки, 4 безпілотники.

    Раніше Збройні сили України провели успішну операцію в Херсонській області, знищивши півсотні російських офіцерів.

    Уночі 18 квітня радник голови Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що ЗСУ завдали чергового – вже 16 – удару по окупантах на аеродромі в Чорнобаївці, що на Херсонщині.

    «Низька хмарність і щільний дощ не завадили точному враженню позицій реактивних систем залпового вогню противника і щойно оновлених ним складів із ракетними боєприпасами у Чорнобаївці. Зважаючи на тривалу детонацію, 16-й епізод серіалу «Чорнобаївка» таки відбувся.

    Раніше Арестович пояснив, чому рашисти постійно пхаються в Чорнобаївку.

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    Теги: росія окупанти війна військові Україна окупація #stoprussia
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    Українські захисники вкотре знищили окупантів у районі Чорнобаївки