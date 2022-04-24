Глава МЗС Австрії, якого вітав Путін, виступив проти членства України в ЄС

Міністр вважає, що Україна не повинна отримати статус кандидата у червні, як на те розраховує президент Зеленський

Міністр закордонних справ Австрії Александр Шалленберг вважає, що Україні не варто пропонувати членство в Євросоюзі. Про це він заявив у виступі 14-му саміті європейських медіа в Лех-ам-Арльберзі.

Зокрема, міністр вважає, що Україна не повинна отримати статус кандидата у червні, як на те розраховує президент Зеленський.

Шалленберг обгрунтував свою позицію тим, що є держави Західних Балкан, які проходили значно довший шлях до кандидатства.

Австрійське видання Heute наводить також слова Шалленберга про те, що Україні в принципі не варто ставати членом ЄС, навіть у подальшому. Він висловився за «інший шлях» для України, ніж повне членство.

За словами міністра, повинні бути також інші моделі, ніж вступ України до ЄС, доєднання до Єдиної економічної зони ЄС або просто збереження чинного рівня Угоди про асоціацію. Шалленберг закликав до більшої гнучкості в пошуку механізмів зближення України та ЄС.

Проте, він підтримав подальше поглиблення відносин ЄС з Україною. «Ми експортуємо наш західний спосіб життя», - пояснив він.

Зазначимо, Александр Шалленберг обіймав посаду канцлера з 11 жовтня до 6 грудня 2021 року. Його відразу з новою посадою привітав Путін.

Нагадаємо, Україна стане повноцінним членом Європейського Союзу приблизно через два роки – у 2024. Водночас уже цьогоріч країна може отримати статус кандидата.

Минулого тижня Україна заповнила важливий документ для вступу до ЄС. Опитувальник є основою для прийдешнього висновку Єврокомісії щодо заявки України на вступ до ЄС. Водночас Європарламент вже розпочав процедуру вступу України до ЄС. Єврокомісія до кінця червня опублікує думку щодо вступу України в ЄС.

Нагадаємо, Карл Негаммер зустрівся із Володимиром Путіним у Москві 11 квітня. Після зустрічі австрійський канцлер повідомив, що розмова була жорстка, а він попередив президента Росії – санкції будуть лише посилюватися.