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    ВООЗ: смертність від коронавірусу в Європі за тиждень зросла на 40%

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    ВООЗ&nbsp;занепокоєна у зв'язку з переповненістю лікувальних закладів тяжкохворими пацієнтами з Covid-19&nbsp; - ВООЗ: смертність від коронавірусу в Європі за тиждень зросла на 40%
    ВООЗ занепокоєна у зв'язку з переповненістю лікувальних закладів тяжкохворими пацієнтами з Covid-19 

    В Європі спостерігається «інтенсивне та тривожне» зростання випадків зараження коронавірусом та смертей унаслідок хвороби

    У деяких країнах Європи протягом останнього тижня значно зросла добова кількість нових випадків зараження коронавірусом та летальних випадків серед пацієнтів з Covid-19.

    Про це заявила прессекретар Всесвітньої організації охорони здоров'я Маргарет Гарріс, повідомляє BBC.

    За словами Гарріс, в Європі спостерігається «інтенсивне та тривожне» зростання випадків зараження коронавірусом та смертей унаслідок хвороби.

    Зокрема, ситуація ускладнилася у Великій Британії, Іспанії, Нідерландах, Росії та Франції.

    Добова кількість смертей у Європі від Covid-19 зросла майже на 40% порівняно з попереднім тижнем, а кількість випадків інфікування – на третину, додала Гарріс.

    Також вона висловила занепокоєння у зв'язку з переповненістю лікувальних закладів тяжкохворими пацієнтами з Covid-19 попри загалом більш ефективне управління можливостями лікарняних фондів.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      355601
    • Хворіють
      203675
    • Одужали
      145336
    • Померли
      6590

    Нагадаємо, в Україні за добу 26 жовтня коронавірусне захворювання підтвердили ще у 6677 людей. Загалом від початку пандемії станом на ранок 27 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 355601 людей, одужали 145336 осіб, летальних випадків – 6590 осіб.

    Росія медицина Європа Франція Нідерланди Іспанія Велика Британія ВООЗ коронавірус
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