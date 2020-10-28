ВООЗ: смертність від коронавірусу в Європі за тиждень зросла на 40%



Розсилка ВІДПРАВИТИ

ВООЗ занепокоєна у зв'язку з переповненістю лікувальних закладів тяжкохворими пацієнтами з Covid-19

В Європі спостерігається «інтенсивне та тривожне» зростання випадків зараження коронавірусом та смертей унаслідок хвороби

У деяких країнах Європи протягом останнього тижня значно зросла добова кількість нових випадків зараження коронавірусом та летальних випадків серед пацієнтів з Covid-19.

Про це заявила прессекретар Всесвітньої організації охорони здоров'я Маргарет Гарріс, повідомляє BBC.

За словами Гарріс, в Європі спостерігається «інтенсивне та тривожне» зростання випадків зараження коронавірусом та смертей унаслідок хвороби.

Зокрема, ситуація ускладнилася у Великій Британії, Іспанії, Нідерландах, Росії та Франції.

Добова кількість смертей у Європі від Covid-19 зросла майже на 40% порівняно з попереднім тижнем, а кількість випадків інфікування – на третину, додала Гарріс.

Також вона висловила занепокоєння у зв'язку з переповненістю лікувальних закладів тяжкохворими пацієнтами з Covid-19 попри загалом більш ефективне управління можливостями лікарняних фондів.

Коронавірус в Україні

Всього 355601

Хворіють 203675

Одужали 145336

Померли 6590

Копіювати код для вставки

Нагадаємо, в Україні за добу 26 жовтня коронавірусне захворювання підтвердили ще у 6677 людей. Загалом від початку пандемії станом на ранок 27 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 355601 людей, одужали 145336 осіб, летальних випадків – 6590 осіб.