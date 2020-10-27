У Європі майже 200 аеропортів можуть закритися через пандемію



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Пд загрозою передусм регональні аеропорти, а це близько 277 тисяч робочих місць

Загалом у Європі 740 аеропортів

Майже двом сотням аеропортів у Європі загрожує неплатоспроможність у найближчі місяці, оскільки коронавірусна криза продовжує завдавати збитків галузі.

Про це у вівторок оголосила ACI Europe, лобістська асоціація, яка просуває колективні інтереси європейських аеропортів.

Організація заявляє, що Європі загрожує колапс значної частини її авіатранспортної системи, якщо уряди не докладуть більше зусиль для підтримки сектору. Загалом у Європі 740 аеропортів.

ACI Europe каже, що у зоні ризику - 193 аеропорти. Асоціація не вказує, які саме, однак наголошує, що це в основному регіональні аеропорти, які допомагають підтримувати близько 277 тисяч робочих місць.

«Через вісім місяців після початку кризи всі аеропорти Європи витрачають гроші, щоб залишатися відкритими, а доходи навіть близько не покривають експлуатаційні витрати, не кажучи вже про капітальні витрати», - сказав генеральний директор ACI Europe Олівер Янковец.

У вівторок ACI Europe повідомила про зниження пасажиропотоку в аеропортах Європи у вересні на 73% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Авіагалузь звинувачує карантинні заходи в різкому скороченні кількості пасажирів і закликає до спільного європейського протоколу тестування, щоб допомогти врятувати бізнес.

Раніше в ООН заявили, що туристична галузь через пандемію втратила понад $730 млн.

Наголошується, що ця цифра більш ніж у вісім разів перевищує збитки сектора, понесені у 2009 році з-за глобальної економічної та фінансової кризи.

Нагадаємо, що індустрія туризму втратить 120 мільйонів робочих місць.

Раніше Всесвітня туристична організація ООН повідомляла, що з січня по травень кількість міжнародних туристичних поїздок скоротилася на 300 млн, або на 56%, порівняно з тим же періодом минулого року. Доходи від туризму за п'ять місяців впали на $320 млрд.

Також Франція оцінила втрати туристичної сфери від пандемії у €40 млрд.

Джерело: Європейська правда