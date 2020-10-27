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    У світі

    Коронавірус в ЄС: Бельгія має найвищий ризик захворюваності

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    За даними організації, на другому місці виявилася Чехія - Коронавірус в ЄС: Бельгія має найвищий ризик захворюваності
    За даними організації, на другому місці виявилася Чехія

    У країні зафіксували понад 1390 випадків зараження на 100 тисяч населення за останні два тижні

    Бельгія є країною з найвищим рівнем зараження коронавірусом в Європейському союзі. Про це повідомляє Європейський центр з профілактики та контролю захворювань (ECDC).

    За даними організації, на другому місці виявилася Чехія. За 14 днів у країні показник інфікованих склав 1380 випадків на 100 тисяч населення. На третьому – Люксембург з 760 випадками. Замикають п'ятірку країн Словенія (732) і Нідерланди (694).

    При цьому в ECDC відзначили, що Чехія є країною з найвищим рівнем смертності від коронавірусу – 12,3 випадків на сто тисяч населення. Бельгія займає тут друге місце з 5,8 випадку.

    Великі міста країни – Брюссель, Антверпен і Льєж – закономірно є основними осередками пандемії в Бельгії.

    Нагадаємо, Александр де Кроо раніше заявляв про введення комендантської години в Бельгії.

    Крім того, 8 жовтня у столиці Бельгії були закриті кафе і бари. Карантин у Брюсселі посилили після зростання захворюваності протягом двох тижнів.

    Також, з 26 жовтня у Брюсселі діє комендантська година. При цьому влада повернула обов'язкове носіння масок у громадських місцях.

    ЄС Чехія Нідерланди Бельгія Словенія карантин влада населення коронавірус комендантська година
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