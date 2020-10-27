Садовий заявив, що його сім’я заразилася коронавірусом



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Наступні декілька днів Андрій Садовий проведе на самоізоляції

Дружина та мати мера Львова підхопили Covid-19

Мер Львова Андрій Садовий розповів, що його дружина та теща отримали позитивний ПЛР-тест на коронавірус. У нього самого тест негативний.

Про це Садовий написав у Facebook

«Катерина (дружина – ред.) разом з мамою отримали позитивний ПЛР-тест. Мій результат негативний. Почуваю себе добре, жодних симптомів немає. Дружина з тещею теж в порядку. З досвіду лікарі кажуть, що в сім’ях не всі проходять хворобу одночасно. Мабуть, маю хороший імунітет», – зазначив чинний мер Львоваю

Відомо, що наступні декілька днів Садовий проведе на самоізоляції, але пообіцяв вийти на роботу, якщо повторний тест буде негативним. З хворими рідними не контактуватиме до отримання ними негативних тестів.

Раніше повідомлялося, що мер Львова не зміг проголосувати, бо прийшов на дільницю не з тим паспортом. Однак потім його паспорт знайшла теща і очільник Львова повернувся на дільницю, щоб взяти участь у голосуванні.

Коронавірус в Україні

Всього 355601

Хворіють 203675

Одужали 145336

Померли 6590

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Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 26 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 6677 людей. Загалом від початку пандемії станом на ранок 27 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 355601 людей, одужали 145336 осіб, летальних випадків – 6590 осіб.