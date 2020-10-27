  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Політика

    Садовий заявив, що його сім’я заразилася коронавірусом

    • Розсилка
    Наступні декілька днів Андрій Садовий проведе на самоізоляції - Садовий заявив, що його сім’я заразилася коронавірусом
    Наступні декілька днів Андрій Садовий проведе на самоізоляції

    Дружина та мати мера Львова підхопили Covid-19

    Мер Львова Андрій Садовий розповів, що його дружина та теща отримали позитивний ПЛР-тест на коронавірус. У нього самого тест негативний.

    Про це Садовий написав у Facebook

    «Катерина (дружина – ред.) разом з мамою отримали позитивний ПЛР-тест. Мій результат негативний. Почуваю себе добре, жодних симптомів немає. Дружина з тещею теж в порядку. З досвіду лікарі кажуть, що в сім’ях не всі проходять хворобу одночасно. Мабуть, маю хороший імунітет», – зазначив чинний мер Львоваю

    Відомо, що наступні декілька днів Садовий проведе на самоізоляції, але пообіцяв вийти на роботу, якщо повторний тест буде негативним. З хворими рідними не контактуватиме до отримання ними негативних тестів.

    Раніше повідомлялося, що мер Львова не зміг проголосувати, бо прийшов на дільницю не з тим паспортом. Однак потім його паспорт знайшла теща і очільник Львова повернувся на дільницю, щоб взяти участь у голосуванні. 

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      355601
    • Хворіють
      203675
    • Одужали
      145336
    • Померли
      6590

    Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 26 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 6677 людей. Загалом від початку пандемії станом на ранок 27 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 355601 людей, одужали 145336 осіб, летальних випадків – 6590 осіб.

    здоров'я Андрій Садовий Львів мер дружина коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies