Індія ухвалила резонансне рішення через війну в Україні

Росія заблокувала в портах України близько 90 млн тонн зерна, яке планували відправити на експорт

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Уряд Індії пізно ввечері в п'ятницю, 13 травня, видав указ про заборону експорту пшениці з країни для забезпечення продовольчої безпеки й для допомоги сусіднім державам. Про це повідомило видання Times of India із посиланням на текст документа.

Тепер експорт пшениці буде дозволено лише щодо «поставок, за якими було видано безвідкличний акредитив».

«Експорт також буде дозволено на підставі дозволу, наданого урядом Індії іншим країнам для задоволення їхніх потреб у продовольчій безпеці та на підставі запиту їхніх урядів», – йдеться у наказі.

До заборони Індія планувала експортувати 10 млн тонн зерна. Країна хотіла спрямувати торговельні делегації до таких країн, як Марокко, Туніс, Індонезія та Філіппіни, щоб запропонувати їм збільшити постачання.

Відомо, що від початку повномасштабного вторгнення Росія заблокувала в портах України близько 90 млн тонн зерна, яке мали відправити на експорт. Також армія РФ з початку війни вже знищила на території України шість найбільших елеваторів, а на тимчасово окупованих територіях грабує фермерів та вивозить майно. На півдні України виникла серйозна проблема зі зберіганням зерна, яке раніше аграрії відправляли на експорт.

Нагадаємо, що росіяни вивезли з тимчасово окупованих територій України 500 тисяч тонн зерна, а також десятки тисяч тонн соняшникові олії, сотні кілограмів овочів і вкрали в українських аграріїв сільгосптехніку. Деякі країни навіть хотіли купити зерно, яке Росія вкрала в України.