Путін збирається приєднати до Росії окуповані території на Півдні та Сході України – ISW

Під загрозою регіони, які наразі тимчасово окупувала російська армія

Президент Росії Володимир Путін, ймовірно, найближчими місяцями спробує приєднати до Росії окуповані території на Півдні та Сході України. Про це йдеться у звіті американського Інститут вивчення війни (ISW).

Після цього цілком можливо, що він стане погрожувати застосуванням ядерної зброї для «захисту» нещодавно окупованих територій. У повідомленні інституту мовиться, що такі дії загрожують Україні та її партнерам ядерною атакою, якщо контрнаступ ЗСУ для звільнення своїх територій продовжиться.

Кремль більше не приховує своїх намірів щодо приєднання окупованих територій України. Секретар путінської політичної партії «Єдина Росія» відвідав Херсон 6 травня та заявив, що «Росія тут назавжди».

Призначений Росією «голова» тимчасово окупованої Херсонщини Кирило Стремоусов 11 травня заявив, що Херсон розробить законодавчу базу для приєднання до Росії до кінця 2022 року і повністю відмовиться від публічного референдуму після повідомлень про те, що країна-агресорка планує провести псевдореферендум на території області. Кремль, ймовірно, усвідомлює, що будь-яка спроба провести «референдум» у Херсоні зустріне опір серед місцевого населення навіть після кількох місяців терору цивільних.

Ще один колаборант Володимир Сальдо 9 травня заявив, що очікує на створення якогось нового федерального округу Росії, до якого увійдуть Крим, Херсонська та Запорізька області.

Кремль має багато моделей управління окупованими територіям. Теоретично їх можуть включити до складу областей, республік, міст федерального значення, військово-морської бази або ж взагалі стати новою організаційною структурою. Також Кремль може традиційно перетворити окуповані території на маріонеткові «народні республіки». Наразі експерти не можуть передбачити, який шлях обере Путін, але нещодавні коментарі російських пропагандистів та колаборантів дають змогу припустити, що пряме приєднання більш вірогідне.

«Президент Росії Володимир Путін, ймовірно, має намір найближчими місяцями анексувати окуповані Південь та Схід України безпосередньо до складу Російської Федерації, щоб зміцнити свій контроль над цими територіями та, можливо, стримати українські контратаки», – заявили в Інституті вивчення війни.

Під загрозою регіони, які наразі тимчасово окупувала російська армія – території Херсонської та Запорізької областей на Півдні та райони Донецької та Луганської областей на Сході.

Нагадаємо, віцеспікерка держдуми РФ приїхала в окупований росіянами Херсон.