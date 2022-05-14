Росія розпочала третю фазу війни в Україні, – МВС

У МВС вважають, що Росія перейшла до третьої фази війни в Україні

У Міністерстві внутрішніх справ зазначають, що нинішня ситуація на фронті свідчить про те, що Росія розпочала третю фазу війни в Україні. Таку заяву в ефірі телемарафону зробив радник глави відомства Віктор Андрусів.

Він уточнив, що попередніми фазами можна вважати:

сам повномасштабний напад;

спроби армійців РФ взяти українські війська у «котли».

У МВС констатують, що зараз загарбник готується обороняти рубежі, на яких йому вдалося закріпитися. У Кремлі плекають надії на те, що кризи, які виникають внаслідок війни, змусять колективний Захід сісти за стіл переговорів і «поступитися» Україною. На думку радника глави МВС, російська еліта зараз почне розколюватись у боротьбі за переділ влади.

За його словами, серйозна криза може виникнути в самій Росії. Цьому сприяє низка факторів, зокрема: російська сторона в переговорах про обмін полонених почала згадувати й тіла мертвих – раніше цього не було. Така зміна риторики може бути свідченням того, що масштаби втрат особового складу настільки великі, що керівництво вже не в змозі їх приховувати від населення. Передусім родичів загарбників. Та соцопитування показують, що абсолютна більшість росіян (95%) відмовляються відповідати на прямі запитання про те, що відбувається: вони розуміють, але бояться говорити.

Відомо, що Росія хоче сісти за стіл переговорів і з Україною, і з Заходом, щоб укласти нову велику угоду.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий до переговорів із Путіним, але без його посередників, і на умовах діалогу, а не ультиматуму.

У відповідь речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що очільник Кремля ніколи не відмовлявся від зустрічі із Зеленським, але вона має бути підготовлена.

Президент Росії ще у середині квітня заявляв, що зустрінеться зі своїм українським колегою тільки тоді, коли сторони підготовлять узгоджений документ, який Путін із Зеленським лише підпишуть.