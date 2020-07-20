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    Влада Німеччини просить США не виводити своїх військових

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    <span>У німецьких землях Баден-Вюртемберґ, Баварія, Гессе та Рейнланд-Пфальц військові США були присутні з моменту завершення Другої Світової Війни</span> - Влада Німеччини просить США не виводити своїх військових
    У німецьких землях Баден-Вюртемберґ, Баварія, Гессе та Рейнланд-Пфальц військові США були присутні з моменту завершення Другої Світової Війни

    До американського конгресу звернулися прем'єри Баварії, Гессена, Баден-Вюртемберга і Рейнланд-Пфальца

    Прем'єр-міністри чотирьох німецьких земель звернулися до членів Конгресу США із закликом заблокувати плани виведення американських військ з Німеччини.

    Про це повідомляє Reuters.

    Президент США Дональд Трамп заявив минулого місяця, що скоротить чисельність американських військ в Німеччині на 9 500 до 25 000 осіб, звинувативши союзника по НАТО в тому, що він не виконав цільовий показник оборонних витрат Північноатлантичного альянсу.

    Прем'єр-міністри чотирьох південних земель, в кожній з яких знаходяться американські бази, направили листи 13 членам Конгресу, включаючи сенаторів Мітта Ромні і Джима Інхофа.

    «Тому ми просимо вас підтримати нас, оскільки ми прагнемо не розірвати узи дружби, а зміцнити їх і забезпечити американську присутність в Німеччині і Європі в майбутньому»,- написали прем'єри Баварії, Гессена, Баден-Вюртемберга і Рейнланд-Пфальца.

    У цих чотирьох землях Німеччини військові США були присутні з моменту завершення Другої Світової Війни.

    Представник посольства США в Берліні відмовився від коментарів. Минулого місяця Вашингтон заявив, що цей крок «посилить стримування Росії, зміцнить НАТО, заспокоїть союзників».

    Але прем'єри написали, що американські війська в їхніх землях «формують кістяк американської присутності в Європі і здатність НАТО діяти».

    Нагадаємо, що наприкінці минулого тижня Росія перекинула війська і військову техніку до кордону з Україною

    Заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар прокоментував наказ президента Росії Володимира Путіна, яким він дав завдання перевірити готовність військ на кордоні з Україною.

    17 липня стало відомо, що Путін доручив провести раптову перевірку армії. Перевірка торкнеться військ, розташованих, зокрема, поблизу кордону з Україною. Такі дії проводиться для оцінки рівня підготовки армії, а також для вирішення про допуск об’єднань і військових частин до навчання «Кавказ-2020».

    Міністр оборони Андрій Таран вже заявив, що через російські військові навчання «Кавказ-2020», які відбудуться в другій декаді вересня, Міноборони України також хоче провести військові навчання в цей час.

    Як повідомлялося, нещодавно на полігонах анексованого Криму Росія розпочала двосторонні батальйонні тактичні навчання з підрозділами армійського корпусу Чорноморського флоту РФ.

    11 липня в окупованому Криму помітили колону російської військової техніки, яка рухалася у напрямку Сімферополя. Більшу частину техніки складали військові вантажівки з відкритим кузовом.

    До слова, Україна проведе військові навчання з НАТО у відповідь на маневри РФ.

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    США Німеччина НАТО Європа військові
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