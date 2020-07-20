Протести у Хабаровську стали кінцем казки про «доброго російського царя»

Влада Росії тримається лише на грубому насильстві

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Самое показательное в хабаровских протестах то, что люди больше не надеются на «правый суд доброго царя». Говорят, там попадаются единичные идиоты с георгиевскими ленточками (я не нашел их на видео), но явно нет лозунгов «Путин помоги!» (а «Путин - вор!» - есть). В царские милости больше никто не верит. Традиционная для России идея доброго царя умерла.

Примерно тоже самое произошло после Кровавого воскресения 1905 года. Ещё вчера люди шли ко дворцу с царскими портретами, а сегодня царь для них такой же враг, как и "злые бояре». Просто в наше время эта метаморфоза случилась не в один день, а за годы различных больших и малых подлостей по отношению к жителям страны, вечной царской лжи и пустых обещаний.

Авторитарный режим в России традиционно держался на мифе о добром царе, противостоящем злым боярам: «Царь за народ», «Сталин разберется», «Брежнева обманывают». Когда этот миф рушился, крах режима становился неизбежным. Судя по Хабаровску, царистским иллюзиям пришел конец. Власть держится только на грубом опричном насилии. Надолго ли его хватит?

Джерело: блог Ігора Ейдмана

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