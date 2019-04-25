Восени ціна на газ зросте на 15% - Нацбанк



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У НБУ заявили, що слід очікувати нового здорожчання газу до кінця року

У своїх прогнозах Національний банк України відтермінував підвищення цін на 15% на природний газ для населення на осінь цього року. Про це заявив заступник голови Національного банку України Дмитро Сологуб на прес-брифінгу в Києві.

«За нашими прогнозами вони (ціни на природний газ — ред.), в принципі, не змінилися. Цього року ми очікуємо ціни на природний газ для населення виростуть на 15%. Але, дійсно, останні події щодо заяв в Україні й динаміки світових цін на газ вони спонукали змістити часовий профіль цього підвищення, тобто ми очікуємо, що світові ціни на газ зараз вони на дуже низькому рівні — біля 170 дол. за 1 тис. куб. м. За нашим прогнозом, середня ціна цього року буде набагато вища, але набагато нижча, ніж ми закладали з початку (десь 215 дол.). Це означає, що восени тарифи збільшаться на 15%», — повідомив Сологуб.

Водночас він зазначив, що наступного року, за прогнозами НБУ, зростання ціни на газ в Україні очікують ще на 7%. Раніше в Нацбанку на 2020 рік прогнозували зростання ціни на газ для населення на 18%.

Як відомо, 22 квітня «Нафтогаз» погодився знизити ціну на газ для побутових споживачів.

Водночас, відповідно до домовленостей України з Міжнародним валютним фондом та постанови про ПСО, з 1 травня ціни на газ для населення мають зрости до 9850 гривень за тисячу кубометрів(зараз ціни на газ для населення складають 8550 гривень за тисячу кубометрів), а з 1 січня 2020 року — до 12 300 гривень за тисячу кубометрів.

Ціна на газ для населення, згідно з вимогами МВФ, повинна формуватися із двох факторів — собівартості українського газу та супутніх послуг, та його імпорту. Оскільки газ у Європі подешевшав, і Україна може його закупити за менші гроші, держава може знизити тариф для населення, не порушивши тим самим домовленості з МВФ.



