Кабмін і «Нафтогаз» погодили зменшення ціни на газ для населення



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Ціна на блакитне паливо буде знижена до 8247 гривень за тисячу кубометрів

НАК «Нафтогаз» і Кабмін погодили зменшення регульованої ціни на газ для населення та теплової генерації на травень поточного року.

Про це повідомили в прес-службі «Нафтогазу».

Так, ціна на блакитне паливо буде знижена до 8247 гривень за тисячу кубометрів.

За дорученням Кабінету Міністрів України (КМУ) НАК «Нафтогаз України» спільно з представниками уряду розробила новий механізм визначення регульованої ціни, який дозволяє не тільки уникнути підвищення вартості газу для населення та теплової генерації з 1 травня 2019 року, але й зменшити її до рівня 8247 грн за тис. куб. м (кінцева роздрібна ціна).

«Такий підхід і такий рівень ціни були узгоджені сьогодні на нараді за участі прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана та голови правління «Нафтогазу» Андрія Коболєва», – зазначили у прес-службі «Нафтогазу».

Новий механізм передбачає: якщо ринкова ціна газу для промислових споживачів є нижчою за встановлену у постанові уряду №867, то ціна для населення відповідно знизиться. Якщо ж ринкова ціна газу для промисловості зросте понад визначений урядом рівень, то ціна для населення залишиться на цьому рівні.

Очікується, що зміни до діючих договорів на продаж газу між Нафтогазом та всіма контрагентами, які придбавають газ відповідно до вимог «Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб'єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу» будуть внесені протягом травня поточного року.