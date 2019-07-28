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    Восени планують запустити внутрішні авіарейси з Києва за 500 грн

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    Восени планують запустити внутрішні авіарейси з Києва за 500 грн

    Зі столиці лоукостер буде літати до Харкова, Запоріжжя та Львова

    Український лоукостер SkyUp оголосив про відкриття нових внутрішніх рейсів, які зв'яжуть Київ з Харковом, Запоріжжям і Львовом, а також Харків і Львів.

    Як повідомляє авіакомпанія в Facebook, польоти почнуться в жовтні.

    Авіарейси Київ - Харків і Харків - Київ будуть виконуватися з 25 жовтня 2019 року по 28 березня 2020 року по понеділках, середах і п'ятницях.

    Авіарейси між Києвом і Запоріжжям - з 28 жовтня 2019 року по 28 березня 2020 року по понеділках, вівторках, середах і п'ятницях.

    Між Києвом і Львовом - з 17 жовтня 2019 року по 28 березня 2020 року спочатку по четвергах і неділях, потім по понеділках, вівторках, п'ятницях і неділях.

    На всі зазначені рейси вартість польоту в одну сторону становить від 498 грн.

    На авіарейс Харків - Львів і Львів - Харків квитки оцінені в 639 грн. Перельоти будуть відбуватися з 17 жовтня 2019 року по 28 березня 2020 року четвергах і неділях.

    Нагадаємо, 25 травня Баришівський райсуд призупинив ліцензію SkyUp на перевезення пасажирів. У самій авіакомпанії назвали таке рішення незаконним і закликали владу втрутитися в ситуацію.

    22 червня «позивачка» до SkyUp заявила, що не писала заяву до Баришівського суду, і повідомила, що вже звернулася до Національної поліції із заявою.

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