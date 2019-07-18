Суддя, яка призупинила ліцензію SkyUp, передумала йти у відставку



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Литвиненко забрала свою заяву про відставку ще 15 липня

Суддя Баришівського районного суду Олена Литвиненко, яка раніше ухвалила рішення про призупинення дії ліцензії авіаперевізника SkyUp, відкликала свою заяву про відставку.

Про це сьогодні, 18 липня, стало відомо на засіданні Вищої ради правосуддя.

Під час засідання ВРП мали розглядати питання щодо відставки Литвиненко, однак з’ясувалося, що вона забрала свою заяву ще 15 липня.

Цю інформацію Громадському підтвердила помічниця судді Литвиненко. Суддя і надалі розглядає інші справи у суді.

Сама Олена Литвиненко зазначила: «Я подала заяву на відставку через стан здоров’я та зміну місця проживання. Але наразі ці причини змінилися і я відкликала заяву. Це не пов’язано із рішенням по SkyUp. ДБР на допит мене ще не викликали. Про свою справу у ДБР дізналася із ЗМІ».

Раніше повідомлялося, що суддя написала заяву після того, як щодо неї ДБР розпочало провадження на підставі розслідування ЗМІ.

Як відомо, 25 травня суд призупинив ліцензію SkyUp на перевезення пасажирів.

У самій авіакомпанії назвали таке рішення незаконним і закликали владу втрутитися в ситуацію.

На це відреагував міністр інфраструктури Володимир Омелян, який у Facebook заявив, що «SkyUp буде літати і компанії нічого не загрожує».

22 червня «позивачка» до SkyUp заявила, що не писала заяву до Баришівського суду, і повідомила, що вже звернулася до Національної поліції із заявою.