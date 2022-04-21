Возвеличувала Леніна та Сталіна. На Прикарпатті агітаторці загрожує до 10 років ув’язнення

Упродовж 2019-2022 років жінка поширювала, а також публічно використовувала матеріали із зображенням символіки комуністичного тоталітарного режиму

На Прикарпатті прокуратура передала до суду справу щодо 43-річної уродженки Росії за поширення та публічне використання символіки комуністичного тоталітарного режиму (ч. 2 ст. 436-1 Кримінального кодексу). Про це повідомляє пресслужба Івано-Франківської обласної прокуратури.

За відомостями слідства, уродженка РФ з 2015 року набула громадянство України та проживала в місті Івано-Франківськ. Упродовж 2019-2022 років вона систематично поширювала, а також публічно використовувала матеріали із зображенням символіки комуністичного тоталітарного режиму.

Прихильниця Радянського Союзу популяризувала ідеї його відродження та відновлення, звеличувала Леніна та Сталіна, пропагувала злочинний режим.

25 березня жінці повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

Зловмисниці загрожує до 10 років ув’язнення.

Як повідомляв «Главком», у Хмельницькому Служба безпеки викрила та затримала місцеву мешканку, яка допомагала окупантам. Нових «роботодавців» жінка знайшла у забороненій в Україні соцмережі «Однокласники». За винагороду вона виконувала їхні «замовлення»: встановлювала координати розташування об'єктів військової та критичної інфраструктури області. Мітки з точною локацією відправляла куратору через месенджери.

Оплату за «виконану роботу» отримувала з рахунків санкційних небанківських електронних платіжних систем.