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    Оспівувала «Новоросію» і зливала координати окупантам. У Хмельницькому викрито зрадницю

    Оплату за &laquo;виконану роботу&raquo; хмельничанка отримувала з рахунків санкційних небанківських електронних платіжних систем. - Оспівувала «Новоросію» і зливала координати окупантам. У Хмельницькому викрито зрадницю

    Оплату за «виконану роботу» хмельничанка отримувала з рахунків санкційних небанківських електронних платіжних систем.

    фото: СБУ

    Жінці загрожує 15 років в’язниці або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна

    У Хмельницькому Служба безпеки викрила та затримала місцеву мешканку, яка допомагала окупантам. Про це повідомляє пресслужба відомства.

    Нових «роботодавців» жінка знайшла у забороненій в Україні соцмережі «Однокласники». За винагороду вона виконувала їхні «замовлення»: встановлювала координати розташування об'єктів військової та критичної інфраструктури області. Мітки з точною локацією відправляла куратору через месенджери.

    Оплату за «виконану роботу» отримувала з рахунків санкційних небанківських електронних платіжних систем.

    Крім того, зловмисниця займалася антиукраїнською агітацією та пропагандою. Поширювала матеріали із закликами до вчинення умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України, виправдовуванням російської агресії та дискредитацією української влади і ЗСУ.

    фото: СБУ

    фото: СБУ

    Для розповсюдження пропагандистських «дописів» та репостів із російськими наративами вона створила інформаційний паблік у «Фейсбуці».

    Слідчі СБУ повідомили фігурантці про підозру за ст. 110 (посягання на територіальну цілісність) Кримінального кодексу України. Також вирішується питання про оголошення їй підозри у державній зраді.

    Нагадуємо: відтепер покарання за державну зраду в умовах воєнного стану стало ще суворішим – 15 років в’язниці або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Оспівувала «Новоросію» і зливала координати окупантам. У Хмельницькому викрито зрадницю