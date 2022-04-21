Оспівувала «Новоросію» і зливала координати окупантам. У Хмельницькому викрито зрадницю

Оплату за «виконану роботу» хмельничанка отримувала з рахунків санкційних небанківських електронних платіжних систем.

Жінці загрожує 15 років в’язниці або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна

У Хмельницькому Служба безпеки викрила та затримала місцеву мешканку, яка допомагала окупантам. Про це повідомляє пресслужба відомства.

Нових «роботодавців» жінка знайшла у забороненій в Україні соцмережі «Однокласники». За винагороду вона виконувала їхні «замовлення»: встановлювала координати розташування об'єктів військової та критичної інфраструктури області. Мітки з точною локацією відправляла куратору через месенджери.

Оплату за «виконану роботу» отримувала з рахунків санкційних небанківських електронних платіжних систем.

Крім того, зловмисниця займалася антиукраїнською агітацією та пропагандою. Поширювала матеріали із закликами до вчинення умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України, виправдовуванням російської агресії та дискредитацією української влади і ЗСУ.

фото: СБУ

Для розповсюдження пропагандистських «дописів» та репостів із російськими наративами вона створила інформаційний паблік у «Фейсбуці».

Слідчі СБУ повідомили фігурантці про підозру за ст. 110 (посягання на територіальну цілісність) Кримінального кодексу України. Також вирішується питання про оголошення їй підозри у державній зраді.

Нагадуємо: відтепер покарання за державну зраду в умовах воєнного стану стало ще суворішим – 15 років в’язниці або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.