Арестович прокоментував наказ Путіна не штурмувати «Азовсталь»

Радник президента України вважає, що російський диктатор боїться втратити в Україні ще більше військових

Президент РФ Володимир Путін де-факто боїться втратити залишки своєї армії в Україні. тому віддав наказ не намагатися штурмувати «Азовсталь». Про це повідомив радник президента України Олексій Арестович.

«Цей наказ означає наступне. Російські сили не можуть взяти Азовсталь, вони зрозуміли, що зазнали великих втрат у живій силі та техніці», – сказав Арестович.

Він додав, що відмову від штурму можна також пояснити тим, що росіяни відвели свої основні сили у північному напрямку до адміністративних кордонів Донецької та Луганської областей.

«Росія не досягне своїх цілей, і передчасне проголошення перемог, не чекаючи Великодня та Дня Перемоги, означає, що Москва зрозуміла безперспективність своєї останньої активної бойової операції на даному етапі війни», – запевнив радник українського президента.

Він також саркастично зауважив, що Путін чи не вперше за час активний бойових дій на території України «потурбувався» про свою живу силу та наказав військам відійти й не перетворюватися на гарматне м'ясо.

Нагадаємо, 221 квітня президент РФ Володимир Путін заявив про те, що ймовірний штурм промзони «Азовсталі» вважає недоцільним.

Диктатор також наказав своїм військовим не лізти у катакомби металургійного гіганта.