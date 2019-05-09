У Венесуелі затримали одного з лідерів опозиції



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Едгар Самбрано та Хуан Гуайдо Фото: dw.com

Раніше Самбрано підтримав спробу усунення Мадуро від влади

Віце-спікер Національної асамблеї Венесуели Едгар Самбрано був затриманий співробітниками спецслужб через підтримку опозиційного лідера Хуана Гуайдо. Про це повідомляє Deutsche Welle.

Як повідомляється, напередодні затримання Самбрано повідомив, що його службовий автомобіль був евакуйований агентами Служби національної безпеки Венесуели від резиденції його партії. При цьому Самбрано знаходився в салоні евакуйованого автомобіля.

«Коли ми відмовилися виходити, вони використали кран, щоб насильно доставити нас прямо в Ель-Елікойде (слідчий ізолятор спецслужб, - ред.)», - повідомив Самбрано.

Зазначається, що Гуайдо осудив затримання свого соратника, який напередодні підтримав спробу усунення чинного президента від влади, та звернувся до міжнародної спільноти.

«Ми попереджаємо народ Венесуели та міжнародне товариство: режим викрав віце-спікера Національної асамблеї», - заявив він.

Нагадаємо, лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо 30 квітня оголосив про початок фінальної стадії «Операції Свобода» щодо повалення президента Ніколаса Мадуро і заявив про підтримку військових.

Тим часом, в уряді Мадуро заявили про «спробу військового перевороту» групою військовослужбовців, пов'язаних з опозицією.

Згодом війська Мадуро в'їхали у натовп протестувальників на броньованих машинах.

Під час зіткнень у Венесуелі постраждали понад півсотні людей.

Президент США Дональд Трамп пригрозив Кубі «санкціями найвищого рівня»та повним ембарго через військову присутність у Венесуелі.

Президент Венесуели Ніколас Мадуро був готовий учора вилетіти з Венесуели на Кубу, однак Росія вмовила його залишитися.

Як повідомлялося, на початку 2019 року лідер опозиції Венесуели Хуан Гуайдо оголосив себе виконуючим обов'язки президента. США визнали Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели і посилили санкційний тиск на президента Ніколаса Мадуро. Але той заявив, що не має наміру залишати пост президента Венесуели до закінчення терміну повноважень у 2025 році.

Раніше Гуайдо під час акції протесту в Каракасі закликав військових припинити підтримувати режим чинного президента країни Ніколаса Мадуро.