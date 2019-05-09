Президентські вибори у США: протистояння Байдена та Трампа вийде за межі американської політики

Про президентські перегони у Сполучених Штатах Америки

Конкуренція між Байденом та Трампом вийде за межі американської політики.

Це буде протистояння між Америкою, яка опікується демократією та реформами у світі, і Америкою, яка ставить пріоритетом власну безпеку. Глобально, результати конкуренції впливатимуть на підходи у зовнішінй політиці в інших країнах, зокрема, у Європі, де, зокрема, на найближчих виборах Європарламенту теж відбудеться боротьба між двома концептами – «сильного ЄС» і євроскептичної «Європи націй»…

Українська тема, безпечено, звучатиме на американських виборах, але цього разу у різних контекстах – агресія Московії та не/втручання у попередні президентські вибори.

До речі, перші вияви боротьби двох моделей зовнішньої політики ми незабаром побачимо на прикладі того, вихованця якої дипломатичної школи призначать новим послом США в Україну.





Джерело: блог Сергія Тарана

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