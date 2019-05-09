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    Думки вголос

    Президентські вибори у США: протистояння Байдена та Трампа вийде за межі американської політики

    • Сергій Таран

      Політолог

    • Розсилка
    Президентські вибори у США: протистояння Байдена та Трампа вийде за межі американської політики

    Про президентські перегони у Сполучених Штатах Америки

    Конкуренція між Байденом та Трампом вийде за межі американської політики.

    Це буде протистояння між Америкою, яка опікується демократією та реформами у світі, і Америкою, яка ставить пріоритетом власну безпеку. Глобально, результати конкуренції впливатимуть на підходи у зовнішінй політиці в інших країнах, зокрема, у Європі, де, зокрема, на найближчих виборах Європарламенту теж відбудеться боротьба між двома концептами – «сильного ЄС» і євроскептичної «Європи націй»…

    Українська тема, безпечено, звучатиме на американських виборах, але цього разу у різних контекстах – агресія Московії та не/втручання у попередні президентські вибори.

    До речі, перші вияви боротьби двох моделей зовнішньої політики ми незабаром побачимо на прикладі того, вихованця якої дипломатичної школи призначать новим послом США в Україну.

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    Джерело: блог Сергія Тарана

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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