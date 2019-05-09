Із «Самопомочі» вийшли чотири нардепи



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Фото: facebook.com/lenasotnik

Вікторія Войціцька, Олександр Данченко, Іван Мирошниченко та Олена Сотник - подали заяву про вихід з фракції

Чотири парламентарі з фракції «Об'єднання «Самопоміч» - Вікторія Войціцька, Олександр Данченко, Іван Мирошниченко та Олена Сотник - подали заяву про свій вихід з однойменної партії. Про це повідомила у Facebook народний депутат Олена Сотник.

«Ми, члени фракції «Об’єднання «Самопоміч», Вікторія Войціцька, Олександр Данченко, Іван Мирошниченко та Олена Сотник, подали заяву про вихід з членів партії «Об'єднання «Самопоміч». Включно з Олександром Опанасенком та Олексієм Скрипником ми всі відмовилися від подальшої участі у формуванні списків партії», - написала Сотник.

За її словами, на нинішньому етапі бачення шляху «для захисту майбутнього українців» її та її колег «відрізняються від позиції партії, тому наші політичні шляхи розходяться, що не виключає плідної співпраці в інших форматах й нашого перебування у фракції “Самопоміч” до завершення повноважень, які нам делегували люди».