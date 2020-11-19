  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Вперше в Україні за добу зафіксовано понад 13 тисяч нових хворих на Covid-19

    • Розсилка
    <p>За весь час пандемії в Україні захворіло 583 510 осіб</p> - Вперше в Україні за добу зафіксовано понад 13 тисяч нових хворих на Covid-19

    За весь час пандемії в Україні захворіло 583 510 осіб

    У Києві за добу на коронавірус захворіло 1348 людей

    За минулу добу 18 листопада в Україні виявлено 13 357 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Зокрема, захворіли 539 дітей та 673 медпрацівники. Про це повідомив очільник МОЗ Максим Степанов.

    Також було шпиталізовано 1 531 особа з ковідом, померло внаслідок хвороби 257 пацієнтів за минулу добу.
    Крім того вчора одужало – 7 400 осіб.
    Також було здійснено тестувань за добу – 65 402 (зокрема методом ПЛР – 40 585, методом ІФА – 24 817).

    За весь час пандемії в Україні загалом:

    • захворіло – 583 510 осіб;
    • одужало – 266 479 осіб;
    • летальних випадків – 10 369;
    • проведено ПЛР-тестувань – 4 062 868.

    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 348), Дніпропетровській (1 128), Київській (786), Запорізькій (748) та Черкаській (726) областях.

    Кількість захворювань в регіонах:

    • м. Київ – 55 203 випадки;
    • Вінницька область – 14 532 випадки;
    • Волинська область – 20 150 випадків;
    • Дніпропетровська область – 25 028 випадків;
    • Донецька область – 18 790 випадків;
    • Житомирська область – 24 542 випадки;
    • Закарпатська область – 20 463 випадки;
    • Запорізька область – 21 481 випадок;
    • Івано-Франківська область – 30 091 випадок;
    • Київська область – 27 347 випадків;
    • Кіровоградська область – 3 931 випадок;
    • Луганська область – 5 385 випадків;
    • Львівська область – 39 229 випадків;
    • Миколаївська область – 13 769 випадків;
    • Одеська область – 35 440 випадків;
    • Полтавська область – 16 935 випадків;
    • Рівненська область – 26 442 випадки;
    • Сумська область – 20 124 випадки;
    • Тернопільська область – 24 552 випадки;
    • Харківська область – 49 618 випадків;
    • Херсонська область – 7 946 випадків;
    • Хмельницька область – 24 485 випадків;
    • Черкаська область – 15 759 випадків;
    • Чернівецька область – 29 612 випадків;
    • Чернігівська область – 12 656 випадків.

    Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

    Нагадаємо, напередодні, за добу 17 листопада, в Україні було виявллено 12 496 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19.

     Читайте також: Чи справді в Україні ситуація із Covid-19 краща, ніж у Німеччині чи Франції?
    Теги: Міністерство охорони здоров'я медицина лікар лікарня Максим Степанов хвороби коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies