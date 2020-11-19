Ляшко назвав вартість вакцини від коронавірусу для України

Україна безкоштовно отримає вісім мільйонів доз вакцини, решту – за гроші

Одна доза вакцини від коронавірусу для України може коштувати 7 доларів. А курс вакцинації складається з введення двох доз – 14 доларів.

Про це розповів головний санлікар України Віктор Ляшко в ефірі телеканалу «Україна 24».

Він зазначив, що домовленість по системі Covax передбачає виділення восьми мільйонів доз для України. Ця кількість буде надано безкоштовно, але понад нього можна буде закупити ще дози за спеціальною ціною.

«На засіданні озвучили, що одна доза вакцини через систему Covax може коштувати для України 7 доларів. Повноцінна щеплення, дві дози – 14 доларів», – сказав Ляшко.

Він також підкреслив, що закладені в бюджеті 2021 року 2,6 мільярда гривень на закупівлю вакцини можна буде витратити на покупку додаткових доз препаратів.

Нагадаємо, у середу Ляшко заявив, що глобальний механізм Covax підтвердив виділення Україні вакцини від коронавірусу. Безкоштовно вакцинуватися зможуть 20% українців.

Як повідомлялося, 17 листопада прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що вісім мільйонів доз вакцини проти коронавірусу Україна зможе отримати вже в другому кварталі 2021 року.

«Зараз продовжуються переговори з компаніями щодо закупівлі додаткових партій вакцини. 8 млн доз Україна зможе отримати вже в другому кварталі наступного року», – зазначив прем'єр.

9 листопада компанії Pfizer та BioNTech оголосили про те, що їхня вакцина продемонструвала ефективність у понад 90% на фінальному етапі випробувань. Суттєвим мінусом вакцини є умови її зберігання, адже необхідні спеціальні холодильні установки з температурою понад 70 градусів за Цельсієм.

16 листопада американська компанія Moderna заявила, що ефективність її вакцини-кандидата від Covid-19 становить 94,5%. Очікується, що вакцина Moderna не буде доступна за межами США до наступного року.

У ВООЗ вважають, що треба вакцинувати 70% населення планети, аби подолати Covid-19.

Коронавірус в Україні

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За добу 17 листопада в Україні зафіксовано 12 496 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19.