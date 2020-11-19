Чи справді в Україні ситуація із Covid-19 краща, ніж у Німеччині чи Франції?

Чому провідні країні оголошують локдаун, а ми протестуємо…

Європа кидає усі сили на боротьбу з другою хвилею коронавірусу. Країни одна за одною посилюють карантинні обмеження. В Україні ж, яка намагається балансувати між інтересами економіки та медичної системи, війна з пандемією набула гібридної форми – «локдауну вихідного дня». Проти такого рішення уряду протестує бізнес і навіть частина нардепів, однак парламентарі не змогли скасувати таке рішення уряду.

Чи виникають такі ж проблеми у Європі, і як провідні країні рятуються від коронавірусної атаки?

Франція

У Франції, за добу 18 листопада від коронавірусу загинули 1219 осіб – це високий показник для цієї країни, аналогічний весняним піковим цифрам. З початку місяця кількість діагностованих хворих за добу коливалась від 20 тис. до 125 тис. За минулу добу зафіксовано понад 45,5 тис. інфікованих.

Кількість інфікованих щодня. Франція

Ще 29 жовтня президент Франції Еммануель Макрон оголосив про посилення обмежень. Залишати домівки дозволено тільки з поважної причини: на роботу, до лікаря, в магазин, допомогти близькій людині.

Школи та дошкільні дитячі установи продовжать працювати із суворим дотриманням правил санітарної безпеки. Вищі навчальні заклади будуть продовжувати роботу онлайн. Скрізь, де можливо, переходять на дистанційну роботу. Бари, ресторани і магазини, крім тих, що продають товари першої необхідності, закриті. Публічні збори заборонені, переміщення між регіонами - теж. Обмеження діятимуть мінімум до 1 грудня на всій континентальній Франції.

Німеччина

З 1 листопада країна щодня фіксувала 16-25 тис. інфікованих за добу. За добу 18 листопада у Німеччині через коронавірус померли 350 людей.

Кількість інфікованих щодня. Німеччина

Німеччина з 2 листопада запровадила жорсткі карантинні обмеження: перестали працювати ресторани, бари, розважальні заклади, фітнес-клуби, басейни, косметичні та масажні студії, тату-салони.

Крім того, уряд обмежив роботу магазинів, заборонив готелям поселяти туристів – можна приймати лише тих, хто прибув у місто у відрядження. Уряд також не дозволив збиратися в компаніях понад десять осіб. Канцлер Ангела Меркель наголосила, що нові заходи необхідні для того, щоб система охорони здоров'я впоралася з навантаженням.

Саме модель карантинних обмежень Німеччини аналітики Київської школи економіки вважають найбільш підхоядщою для України – вони переконані, що «карантин вихідного дня» в Україні не дасть жодного ефекту.

Велика Британія

За останні 18 днів кількість інфікованих за добу коливалося від 20 тис. до 47 тис. За добу 18 листопада діагностовано 20 тис. випадків зараження Covid-19.

Кількість інфікованих щодня. Велика Британія

У Великій Британії як мінімум до 2 грудня запроваджено жорсткий карантин. Закрито, зокрема, торгівельно-розважальні центри, тренажерні зали, театри, музеї, салони краси, солярії, перукарні. Ресторани та паби можуть працювати на винос і доставку. Діють обмеження на вихід з дому. Залишати будинок можна для купівлі предметів першої необхідності, походу до лікарні, занять волонтерством, для навчання або роботи, для здійснення важливих юридичних угод, занять спортом і молитви. Релігійні організації закрито для служб, але вони можуть бути доступні для індивідуальних молитов і похорону. На похоронах можуть бути присутніми не більше 30 осіб. Весілля заборонені, за винятком тих, коли один з партнерів серйозно хворий. Університети, школи, коледжі продовжили роботу у звичайному режимі.

Крім того, у країні громадянам забороняється зайвий раз виходити з дому. Британці можуть поїхати до людей, про яких вони піклуються або яким надають підтримку.

Польща

З початку листопада кількість інфікованих у країні коливалась від 15 тис. до 27 тис. за день. За добу 18 листопада у Польщі виявили майже 20 тис. випадків зараження.

Кількість інфікованих щодня. Польща

Від 7 листопада, у Польщі діють нові карантинні обмеження, запроваджені після того, як в країні за добу підтвердили майже 25 тисяч нових випадків зараження. Кінотеатри, театри, галереї та установи культури будуть закриті. Готелі приймають тільки гостей, які перебувають у відрядженні. У торговельних центрах закриті більшість магазинів, працюють тільки продуктові магазини, аптеки і пункти обслуговування. Учні молодших класів перейшли на онлайн-навчання, для старшокласників дистанційне навчання продовжилося.

Прем'єр-міністр Матеуш Моравецький попередив, що «листопад буде найважчим місяцем» і закликав громадян залишатися вдома. Він також звернувся до учасників демонстрацій проти обмеження абортів: «Будь ласка, протестуйте, але в мережі».

До слова, у кінці вересня головний санлікар України Віктор Ляшко похвалився, що Україна за два тижні зробила більше тестів, ніж Польща. Ексзаступник міністра охорони здоров'я України Павло Ковтонюк тоді пояснив: Україна робила більше тестів, ніж Польща, тому що в Україні значно більше хворих – було на той момент

«Українська система тестування значно слабша і пасивніша за польську. Щоб виявити один випадок, Польща в середньому проводить 24,5 тести. Україна – 9,5. Таку ж кількість тестів на день Польща почала проводити ще навесні. Тому що під час карантину вона значно посилила свою систему тестування. Україна – ні», – зазначив ексзаступник міністра охорони здоров'я України. .

Італія

З 1 листопада і до сьогодні кількість виявлених випадків зараження за добу коливається від 22 тис. до майже 41 тис. 17 листопада за добу діагностовано понад 32 тис. випадків зараження.

Кількість інфікованих щодня. Італія

Уряд запровадив посилені обмеження на період з 5 листопада до 3 грудня. На всій території Італії з 22.00 вечора діє комендантська година. Музеї, виставкові зали, казино закрилися, торговельні центри повинні будуть закриватися у вихідні та передсвяткові дні. У вихідні дозволено працювати тільки продуктовим магазинам, аптекам, торговцям сигаретами та пресою.

Старша та вища школа, окрім рідкісних винятків, перейшли на дистанційне навчання. Середня та початкова школа продовжує навчання у класах, але в масках. Дитсадки не закрили. Бари та ресторани працюють до 18.00.

Україна

В Україні з 1 листопада по сьогодні мінімальна кількість діагностованих інфікованих коронавірусом становила 6,7 тис., максимальна – 12,5 тис. За минулу добу Covid-19 заразилися 12490 людей, померли 256.

Кількість інфікованих щодня. Україна

У порівнянні із іншими європейськими країнами ситуація в Україні виглядає навіть дуже непогано: цифри заражень, і смертності значно нижчі. Чому ж?

«На мою думку, ми просто не маємо повної картини захворюваності. На сьогодні певна кількість хворих не встигають зробити ПЛР-аналіз, або ж результати приходять із великим запізненням, або ж хворі взагалі вирішують не робити це дослідження. У нас ситуація точно не може бути кращою, оскільки нашу хронічно недофінансовану систему медицини просто не можна порівнювати, приміром, із німецькою», - пояснила у коментарі «Главкому» лікар-епідеміолог Національної експертної групи з інфекційного контролю Катерина Сояк.

Наталія Сокирчук, «Главком»