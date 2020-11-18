«Якщо ви не вірите у Covid-19, то, будь ласка, не звертайтеся до лікарів», заявив анестезіолог

Лікар-анестезіолог, професор та експерт МОЗ Сергій Дубров попросив «атеїстів коронавірусної хвороби Covid-19», не звертатися до лікарів, а «просто помирати вдома».

Про це він заявив у відеозверненні, опублікованому на верифікованому Telegram-каналі МОЗ «Коронавірус_інфо».

«Для атеїстів Covid-19: запрошую волонтерами прати білизну, мити підлогу, перестилати пацієнтів у будь-яке відділення інтенсивної терапії», – сказав Дубров.

Він зауважив, що «рук не вистачає, особливо молодшого медичного персоналу».

«Думаю, що одна доба або декілька годин роботи у реанімації із пацієнтами Covid-19, з переповненими реанімаціями, відділеннями, які були розраховані на 6 ліжок, як мінімум мають 9-12 пацієнтів. Декілька годин роботи у такому відділенні, і я думаю, що «атеїзм ковідний» пройде дуже швидко. І велике прохання до «атеїстів Covid-19»: мабуть, не звертайтеся за допомогою до медичного персоналу, а просто вмирайти вдома... синіючи. Якщо ви не вірите у Covid-19, то, будь ласка, не звертайтеся до лікарів», – наголосив він.

До слова, Фонд соціального страхування призначив пожиттєві виплати шести медикам, які перехворіли на коронавірус.

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Нагадаємо, за минулу добу, 17 листопада, в Україні зафіксовано 12 496 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19.