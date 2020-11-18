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    Оперативні дані: в Україні від коронавірусу померло понад 10 тисяч людей, з них минулої доби – 256

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    За минулу добу&nbsp;було шпиталізовано 1 668 осіб - Оперативні дані: в Україні від коронавірусу померло понад 10 тисяч людей, з них минулої доби – 256
    За минулу добу було шпиталізовано 1 668 осіб

    За добу на коронавірус захворіло понад 12 тисяч українців

    За минулу добу 17 листопада в Україні зафіксовано 12 496 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Внаслідок хвороби померло 256 пацієнтів за добу, а загалом за час пандемії – 10112 людей.

    Про це повідомив очільник МОЗ Максим Степанов.

    Також за минулу добу було шпиталізовано 1 668 осіб. Разом з тим одужало від хвороби 8 096 осіб.

    Здійснено тестувань за добу – 73 064 (зокрема методом ПЛР – 42 379, методом ІФА – 30 685).

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіло – 570 153 особи;
    • одужало – 259 079 осіб;
    • проведено ПЛР-тестувань – 4 022 283.

    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 213), Дніпропетровській (1 023), Черкаській (800), Київській (774) та Запорізькій (708) областях.

    Кількість захворювань в регіонах:

    • м. Київ – 53 855 випадків;
    • Вінницька область – 14 306 випадків;
    • Волинська область – 19 648 випадків;
    • Дніпропетровська область – 23 900 випадків;
    • Донецька область – 18 257 випадків;
    • Житомирська область – 23 988 випадків;
    • Закарпатська область – 20 146 випадків;
    • Запорізька область – 20 733 випадки;
    • Івано-Франківська область – 29 542 випадки;
    • Київська область – 26 561 випадок;
    • Кіровоградська область – 3 818 випадків;
    • Луганська область – 5 286 випадків;
    • Львівська область – 38 577 випадків;
    • Миколаївська область – 13 394 випадки;
    • Одеська область – 34 806 випадків;
    • Полтавська область – 16 418 випадків;
    • Рівненська область – 25 904 випадки;
    • Сумська область – 19 514 випадків;
    • Тернопільська область – 24 242 випадки;
    • Харківська область – 49 067 випадків;
    • Херсонська область – 7 624 випадки;
    • Хмельницька область – 23 952 випадки;
    • Черкаська область – 15 033 випадки;
    • Чернівецька область – 29 126 випадків;
    • Чернігівська область – 12 456 випадків.

    Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

    Нагадаємо також, що у світі вже понад 55,5 млн людей захворіло на коронавірус.

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    Теги: Міністерство охорони здоров'я лікар лікарня Максим Степанов хвороби коронавірус
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