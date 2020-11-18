Оперативні дані: в Україні від коронавірусу померло понад 10 тисяч людей, з них минулої доби – 256

За минулу добу було шпиталізовано 1 668 осіб

За добу на коронавірус захворіло понад 12 тисяч українців

За минулу добу 17 листопада в Україні зафіксовано 12 496 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Внаслідок хвороби померло 256 пацієнтів за добу, а загалом за час пандемії – 10112 людей.

Про це повідомив очільник МОЗ Максим Степанов.

Також за минулу добу було шпиталізовано 1 668 осіб. Разом з тим одужало від хвороби 8 096 осіб.

Здійснено тестувань за добу – 73 064 (зокрема методом ПЛР – 42 379, методом ІФА – 30 685).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 570 153 особи;

одужало – 259 079 осіб;

проведено ПЛР-тестувань – 4 022 283.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 213), Дніпропетровській (1 023), Черкаській (800), Київській (774) та Запорізькій (708) областях.

Кількість захворювань в регіонах:

м. Київ – 53 855 випадків;

Вінницька область – 14 306 випадків;

Волинська область – 19 648 випадків;

Дніпропетровська область – 23 900 випадків;

Донецька область – 18 257 випадків;

Житомирська область – 23 988 випадків;

Закарпатська область – 20 146 випадків;

Запорізька область – 20 733 випадки;

Івано-Франківська область – 29 542 випадки;

Київська область – 26 561 випадок;

Кіровоградська область – 3 818 випадків;

Луганська область – 5 286 випадків;

Львівська область – 38 577 випадків;

Миколаївська область – 13 394 випадки;

Одеська область – 34 806 випадків;

Полтавська область – 16 418 випадків;

Рівненська область – 25 904 випадки;

Сумська область – 19 514 випадків;

Тернопільська область – 24 242 випадки;

Харківська область – 49 067 випадків;

Херсонська область – 7 624 випадки;

Хмельницька область – 23 952 випадки;

Черкаська область – 15 033 випадки;

Чернівецька область – 29 126 випадків;

Чернігівська область – 12 456 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо також, що у світі вже понад 55,5 млн людей захворіло на коронавірус.

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