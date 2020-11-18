Оперативні дані: в Україні від коронавірусу померло понад 10 тисяч людей, з них минулої доби – 256
За добу на коронавірус захворіло понад 12 тисяч українців
За минулу добу 17 листопада в Україні зафіксовано 12 496 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Внаслідок хвороби померло 256 пацієнтів за добу, а загалом за час пандемії – 10112 людей.
Про це повідомив очільник МОЗ Максим Степанов.
Також за минулу добу було шпиталізовано 1 668 осіб. Разом з тим одужало від хвороби 8 096 осіб.
Здійснено тестувань за добу – 73 064 (зокрема методом ПЛР – 42 379, методом ІФА – 30 685).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 570 153 особи;
- одужало – 259 079 осіб;
- проведено ПЛР-тестувань – 4 022 283.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 213), Дніпропетровській (1 023), Черкаській (800), Київській (774) та Запорізькій (708) областях.
Кількість захворювань в регіонах:
- м. Київ – 53 855 випадків;
- Вінницька область – 14 306 випадків;
- Волинська область – 19 648 випадків;
- Дніпропетровська область – 23 900 випадків;
- Донецька область – 18 257 випадків;
- Житомирська область – 23 988 випадків;
- Закарпатська область – 20 146 випадків;
- Запорізька область – 20 733 випадки;
- Івано-Франківська область – 29 542 випадки;
- Київська область – 26 561 випадок;
- Кіровоградська область – 3 818 випадків;
- Луганська область – 5 286 випадків;
- Львівська область – 38 577 випадків;
- Миколаївська область – 13 394 випадки;
- Одеська область – 34 806 випадків;
- Полтавська область – 16 418 випадків;
- Рівненська область – 25 904 випадки;
- Сумська область – 19 514 випадків;
- Тернопільська область – 24 242 випадки;
- Харківська область – 49 067 випадків;
- Херсонська область – 7 624 випадки;
- Хмельницька область – 23 952 випадки;
- Черкаська область – 15 033 випадки;
- Чернівецька область – 29 126 випадків;
- Чернігівська область – 12 456 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо також, що у світі вже понад 55,5 млн людей захворіло на коронавірус.