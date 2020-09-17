Вперше за 8 місяців пандемії в Ухані приземлився пасажирський літак



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Всі пасажири пройшли тест на коронавірус

Рейс Інчхон – Ухань з 60 пасажирами на борту виконала південнокорейська авіакомпанія Tʼway

16 вересня у китайському місті Ухань, який найбільше постраждав від коронавірусу, вперше за 8 місяців пандемії приземлився міжнародний пасажирський рейс. Про це повідомляє міжнародний інформаційний канал, що базується в Пекіні, CGTN.

Всі пасажири мали надати сертифікат ПЛР-тесту на коронавірус з негативним результатом, якому не більше 72 годин.

Відтепер авіакомпанія буде виконувати рейс Інчхон – Ухань раз на тиждень.

Директор Управління цивільної авіації Уханьського транспортного бюро сказав, що відновлення міжнародних рейсів з міста свідчить про «великі досягнення китайського народу в боротьбі з епідеміями».

Також відомо, що минулого тижня кількість внутрішніх рейсів в аеропорту Уханю повернулась до рівнів 2019 року.

Нагадаємо, що влада Китаю відновила суворий карантин у передмісті Пекіна.