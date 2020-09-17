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    Вперше за 8 місяців пандемії в Ухані приземлився пасажирський літак

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    Всі пасажири пройшли тест на коронавірус - Вперше за 8 місяців пандемії в Ухані приземлився пасажирський літак
    Всі пасажири пройшли тест на коронавірус

    Рейс Інчхон – Ухань з 60 пасажирами на борту виконала південнокорейська авіакомпанія Tʼway

    16 вересня у китайському місті Ухань, який найбільше постраждав від коронавірусу, вперше за 8 місяців пандемії приземлився міжнародний пасажирський рейс. Про це повідомляє міжнародний інформаційний канал, що базується в Пекіні, CGTN.

    Всі пасажири мали надати сертифікат ПЛР-тесту на коронавірус з негативним результатом, якому не більше 72 годин.

    Відтепер авіакомпанія буде виконувати рейс Інчхон – Ухань раз на тиждень.

    Директор Управління цивільної авіації Уханьського транспортного бюро сказав, що відновлення міжнародних рейсів з міста свідчить про «великі досягнення китайського народу в боротьбі з епідеміями».

    Також відомо, що минулого тижня кількість внутрішніх рейсів в аеропорту Уханю повернулась до рівнів 2019 року.

    Нагадаємо, що влада Китаю відновила суворий карантин у передмісті Пекіна.

    літак коронавірус
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